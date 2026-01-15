Лучшего бомбардира сборной Украины исключили из команды после бунта

Лучший бомбардир сборной Украины в 2025 году Алексей Гуцуляк не поедет на тренировочные сборы житомирского "Полесья" для подготовки ко второй части сезона. Футболиста исключили из первой команды клуба и перевели к юношеский состав из-за отказа подписывать новый контракт.

Об этом говорится в заявлении ФК "Полесье" на клубной странице в социальной сети Instagram. В житомирской команде отметили, что игроку было предложено соглашение, в котором значительно улучшались финансовые условия, однако Гуцуляк ответил отказом и теперь будет тренироваться с юношами.

"В течение длительного времени клуб вел предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком о продолжении сотрудничества. ФК "Полесье" предложил игрокам новые контракты на значительно улучшенных условиях. В то же время предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба имеют четкую ответственность – строить команду не только на ближайшие матчи, а на долгосрочную перспективу. Было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК "Полесье" U-19", – объяснили в стане одного из лидеров Премьер-лиги.

Отметим, что Гуцуляк в минувшем году забил пять голов и сделал две результативные передачи в девяти матчах за национальную сборную Украины.

