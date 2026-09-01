В Испании зафиксирован рекордный уровень смертности от жары: какой день стал самым страшным

В Испании лето 2026 года названо самым смертоносным за всю историю наблюдений. Смертность, связанная с аномальной жарой, превысила 5200 человек.

Видео дня

Об этом сообщает SUR со ссылкой на данные Института здравоохранения имени Карлоса III. Кумулятивный тепловой стресс довел смертность до исторических максимумов по всей территории страны.

Что известно

По имеющимся данным, смерти были связаны с экстремальной жарой в период с 16 мая по 30 августа.

Общее число жертв составляет 5232 человека, что почти вдвое превышает среднегодовой показатель за летний период с 2015 по 2025 год. Тогда число погибших от жары составило 2505 человек.

До этого наибольшее число жертв фиксировалось летом 2022 года, когда в результате жары погибло 4789 человек. В этом году самым смертоносным днем года стало 10 июля, когда от жары погибло 142 человека.

Эти всплески напрямую отражали четыре интенсивные волны жары, обрушившиеся на материковую Испанию. Например, в Бильбао 24 июня уличные термометры достигли +50 градусов по Цельсию.

Смертность от аномальной жары в Европе

Аномальная жара, обрушившаяся в конце июня на Западную Европу, привела к более чем 10 тыс. смертей. Больше всего от экстремально высоких температур пострадали люди в возрасте от 65 лет, которые оказались наиболее уязвимой категорией населения.

Первая волна жары унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных исходов.

Эксперты подчеркнули, что такая смертность является беспрецедентной для этого времени года, а одной из главных причин называют изменение климата.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции остановили три ядерных реактора. Остальные работают на пониженной мощности из-за аномальной жары. Решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого экосистемам теплой водой, сбрасываемой электростанциями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!