На дне Карибского моря обнаружили 20 новых видов: среди них странная кошачья акула

Исследователи-океанологи из Калифорнийского океанографического Института Шмидта в ходе первой глубоководной экспедиции в водах Карибского моря у берегов Тринидада и Тобаго обнаружили 20 новых видов морских организмов. Среди них были совершенно новые экосистемы морского дна.

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Об этом сообщает BBC Wildlife. В частности, ученым удалось обнаружить новый вид редкой кошачьей акулы.

Что известно

Среди новых открытий ученые получили изображение ложной кошачьей акулы, которая получила свое название из-за глаз, очень похожих на кошачьи.

Также удалось сфотографировать рыбу-пожирателя с раздутым животом. Такое вздутие возникает, когда рыба пожирает добычу, которая значительно превосходит ее по размеру. Кроме того, ученым удалось запечатлеть тушу ската-манты – крупнейшего представителя своего вида в мире, которую поедали глубоководные крабы.

Ученым также удалось обнаружить 25 экосистем холодных просачиваний – участков морского дна, где из осадочных пород просачиваются метан и сероводород, образуя карбонатные скальные структуры и рифы.

Самая большая из обнаруженных таких экосистем имеет площадь около половины акра. В целом исследователи нанесли на карту более 11 335 квадратных километров ранее не исследованных территорий морского дна вблизи Тринидада и Тобаго.

Благодаря глубоководным работам океанологам удалось собрать более 700 образцов для научных исследований. Чтобы их сохранить, была применена криоконсервация, в ходе которой живые ткани были заморожены без повреждений.

"Благодаря криоконсервации тканей более 86 видов глубоководных губок, кораллов и морских огурцов мы сохраняем живые биологические ресурсы, которые являются бесценной основой для понимания будущих изменений экосистем", – пояснила ученая из Океанографического института Harbor Branch при Атлантическом университете Флориды Меган Конклинг.

После проведения исследований образцы будут храниться в Зоологическом музее Университета Вест-Индии в Сент-Августине, Тринидад и Тобаго.

Напомним, ранее у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс квадрокоптер запечатлел рождение горбатого кита. Новорожденный детеныш морского млекопитающего весит от 900 до 1360 килограммов, а его длина достигает пяти метров.

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