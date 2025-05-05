'При всем уважении': в команде Дюбуа обратились к Зеленскому перед реваншем с Усиком

Промоутер обладателя пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Фрэнк Уоррен выразил желание увидеть президента Украины Владимира Зеленского на бое его подопечного с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Глава компании Queensberry Promotions пригласил главу нашего государства посетить лондонский "Уэмбли" 19 июля.

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Об этом Уоррен заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. Представитель Дюбуа отметил, что Усик мог бы получить значительную эмоциональную поддержку в случае приезда Зеленского на поединок, а зрители наверняка встретили украинского президента бурной овацией.

"Конечно, я бы хотел видеть президента Зеленского на этом поединке. Знаете, и принца Уильяма тоже, он фанат бокса. Это приглашение. Зеленский мог бы приехать посмотреть на своих соотечественников, которых при все моем глубоком уважении, надеюсь, побьют. Уверен, все на "Уэмбли" встанут и будут аплодировать ему, он герой для украинского народа, он герой для большинства людей во всем мире. И он, безусловно, может надеть все, что ему нравится", – сказал Уоррен, намекая на упреки Зеленскому в отсутствии костюма на встрече с Дональдом Трампом в овальном кабинете 28 февраля.

Отметим, что боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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