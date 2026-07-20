Удары украинских дронов по складам Wildberries – новая болевая точка России и, возможно, новая тактика ВСУ. Американцы потеряли в войне с Ираном 16 военных – США и Иран расторгли меморандум о взаимопонимании. По данным опроса большинство украинцев не поддерживает увольнение Федорова.

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Вчера путинский рейх поставил очередной антирекорд. На этот раз по Киеву было выпущено самое большое за всю войну число ракет за одну ночь — 41 ракета. Погиб один человек.

Этой же ночью Украина в акватории Черного моря нанесла удары по четырем танкерам российского теневого флота. Но, как мне кажется, самое важное событие произошло раньше. Мы с вами не виделись в выходные, и за это время произошло очень важное событие: Украина нанесла удары по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях. Погибли восемь человек, пострадали более 80.

Эти удары, как мне кажется, во многом нащупали новую болевую точку в России. Возможно, это новая тактика Украины.

В общем, давайте по порядку.

Это удары по другой социальной группе. Если удары по нефтепереработке – это прежде всего удары по экономическому и военному потенциалу России, которые сказываются на огромном количестве людей в России, то целью там, безусловно, было не население как таковое. Когда Украина выводила из строя крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России, очевидно, что целью были удары по экономике России и по возможности России продолжать войну.

Что касается ударов по складам Wildberries, я совершенно не сомневаюсь: это абсолютно законная цель. Украина имеет полное право отвечать ударами по любому объекту в России. Удары по Wildberries имеют основания, потому что, как известно, это склады, на которых находятся не только гражданские товары, но и детали для дронов, объекты военного назначения. Так что с точки зрения законности и полного права Украины наносить такие удары все в порядке.

Но здесь есть несколько особенностей.

Во-первых, это удары по особой категории людей – по мелкому и среднему бизнесу. В одну ночь разорились десятки тысяч мелких и средних предпринимателей, которые на себе ощутили эту войну.

Кроме того, пожалуй, впервые Украина стала отвечать симметрично. До этого тактика Украины заключалась в асимметричных ответах: Россия наносит удары по жилым кварталам – Украина отвечает по нефтебазам. Россия наносит удары по больницам и родильным домам – Украина отвечает ударами по танкерам.

А в этот раз, пожалуй, впервые откровенно было сказано руководством Украины, что это ответ. Ответ на удары по гражданским объектам Украины. Скорее всего, имелась в виду абсолютно аналогичная структура – украинская "Новая почта". Только что был нанесен удар по "Новой почте" в Украине, и тут же был нанесен ответный удар по складам Wildberries.

То есть это симметричный ответ.

Что стало причиной того, что Украина стала отвечать симметрично? Здесь можно только догадываться. Если раньше для симметричных ответов Украине просто не хватало количества дальнобойного оружия, то сейчас, видимо, этого оружия стало много. Поэтому Украина имеет возможность не выбирать одну-единственную цель, что всегда превращается в асимметричный ответ, а именно отвечать симметрично. Бьете по объектам гражданской инфраструктуры – ну что ж, Украина отвечает тем же.

Если это так, то это, возможно, новый этап войны. Посмотрим. На самом деле гадать на кофейной гуще я не буду. Это можно проверить только по дальнейшему развитию событий.

Но в любом случае это важный этап войны, потому что это новая болевая точка. Помимо нефтепереработки, помимо танкеров, помимо военных объектов, это еще один нервный узел. Мы видели, как это все горит, и это действительно достаточно серьезный ущерб и экономике России, и в целом вовлечению в эту войну достаточно большого количества людей, которые теперь являются сторонниками прекращения войны.

Я знаю, что есть другая позиция. Есть люди, в частности украинский предатель Подоляка (Юрій – Ред.), который считает, что это приведет к тому, что у россиян будет больше мотивации. Я посмотрел реакцию, и ничего похожего нет. Люди в большей степени стали понимать, что Россия, совершив эту агрессию, нанесла удар против себя.

Но в любом случае посмотрим результаты. Мне кажется, это важное событие.

И вот сегодня под утро украинские дроны ещё раз атаковали Подмосковье. В Подольске загорелась нефтебаза. В Домодедове опять-таки пострадал склад. Так что эта тактика не случайна. Она будет иметь продолжение. В любом случае это демонстрация того, что у Украины появились совершенно другие ресурсы для ответа.

Последние события на Ближнем Востоке означают, что никаких шансов на прекращение войны нет, не существует. После того как на минувшей неделе, 17 июля, ещё двое американских военнослужащих погибли в Иордании во время отражения атаки иранских баллистических ракет и беспилотников, стало понятно: Иран наносит удары практически по всем американским военным базам. В частности, в результате одного из этих ударов погибли двое американских военнослужащих, несколько человек были ранены. Общее число погибших американских военных достигло 16 человек.

Эти цифры, конечно, на фоне того, что происходит в войне против Украины, кажутся очень незначительными. Но речь идет о совершенно другой ситуации. На Соединенные Штаты Америки никто не нападал, и поэтому гибель 16 военнослужащих — это довольно резонансная история.

Трамп, как всегда, заявил, что эти военные погибли на службе своей страны. Но весь вопрос заключается в том, что именно они защищали. Трамп по-прежнему заявляет, что цель – не допустить создания ядерного оружия. Ну и похвастался, что потери американских сил в Афганистане и во Вьетнаме были несопоставимо выше.

Продолжаются удары Соединённых Штатов Америки по Ирану. Иран не то чтобы отвечает, но параллельно наносит удары по американским военным базам и по объектам стран-союзников Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Буквально накануне иранские СМИ опубликовали заявление от имени верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, в котором он пригрозил Соединенным Штатам Америки "незабываемыми уроками". Насчет существования этого человека, как вы знаете, есть большие сомнения. Но самое главное здесь то, что ни Соединенные Штаты Америки, ни Иран больше не чувствуют себя связанными положениями меморандума о взаимопонимании. Фактически это означает, что война будет продолжаться.

Есть ощущение, что война будет продолжаться просто до 20 января 2029 года, пока Трамп будет находиться в Белом доме. По крайней мере, вылезти из этого порочного круга, когда Трамп не может начать наземную операцию, чтобы сменить режим в Иране, а Иран вполне неплохо чувствует себя в этой ситуации и явно не собирается прекращать эту войну, – вот этот порочный круг мы видим на Ближнем Востоке.

Ещё одна существенная новость. Вернее, продолженная новость. Появились первые социологические данные об отношении украинцев к отставке министра обороны Украины Михаила Федорова.

Я хочу познакомить вас с данными опроса социологической службы Gradus, которая опросила тысячу украинцев по репрезентативной выборке. В целом это был опрос, касающийся отношения украинцев к кадровым изменениям в правительстве. По поводу увольнения или замены премьер-министра Украины отношение примерно поровну, а вот решение об отставке Михаила Федорова не поддерживает значительное большинство респондентов.

Итак, опрос проводился 16–17 июля. Отставку главы правительства Юлии Свириденко полностью или частично поддерживает 31% опрошенных. В то же время 36% частично или совсем не поддерживают это решение. Ещё 28% не смогли определиться. Ещё 6% ничего об этом не знают.

Что касается решения о замене Михаила Федорова, то здесь позиция гораздо более внятная: 61% опрошенных частично или совсем не поддерживают отставку. В частности, более половины, 51%, заявили, что совсем не одобряют это решение. Поддерживают замену Федорова 15%, 19% затруднились определиться, 5% ничего не знают об этом.

Еще важная характеристика: 49% опрошенных граждан Украины считают, что отставка Михаила Федорова и назначение нового министра ослабят обороноспособность Украины.

Как вы знаете, я тоже провёл опрос на нашем канале. Давайте посмотрим результаты. Я задал вопрос: каково ваше отношение к решению президента Зеленского отправить в отставку министра обороны Федорова?

За то время, что был задан вопрос, в голосовании приняли участие 5100 человек. Поддержали это решение 6%, не поддерживают это решение 69%, затруднились ответить 25%.

Вот, собственно говоря, такие результаты. У нас сейчас очень большое количество комментариев по этому вопросу. Об этом мы поговорим, когда я перейду к ответам на вопросы.