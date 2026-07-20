"Михаил Альбертович, простите": Сирский на фоне протестов опубликовал колонку о конфликте с Федоровым

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал колонку, в которой прокомментировал слухи о якобы имевшем место конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым. На фоне протестов он принес извинения, если его действия или слова кого-то обидели, и призвал сосредоточиться не на личных спорах, а на войне и победе Украины.

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Колонку Сырский опубликовал на своей странице в проекте "Милитарный". Он пояснил, что обычно не занимается публичными выступлениями, однако решил высказаться после того, как его молчание начали трактовать как согласие с распространенными в информационном пространстве утверждениями.

"Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю резким", – написал главнокомандующий.

Позиция главнокомандующего

Сырский отметил, что для него стало неожиданностью узнать о разговорах относительно конфликта с министром обороны. По его словам, он всегда воспринимал взаимодействие с главой Минобороны как рабочий процесс, в котором могут быть сложные вопросы и разные позиции.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что не стоит сводить войну к противостоянию отдельных должностных лиц. Он заявил, что Украина сильнее любых фамилий, а её устойчивость обеспечивают армия, государственные институты и миллионы людей, которые выполняют свою работу.

Отдельно Сырский обратил внимание на дискуссии в социальных сетях, где, по его словам, общество начало делиться на "лагерь Федорова" и "лагерь Сырского". Он подчеркнул, что вопросы контрактов, закупок или мобилизации гораздо сложнее, чем лозунги в интернете, а решения в сфере обороны не могут приниматься под влиянием эмоциональных споров.

В своей колонке главнокомандующий также объяснил, как, по его словам, распределены полномочия между Министерством обороны и Генеральным штабом.

Сырский отметил, что Минобороны отвечает за обеспечение войск, закупки, формирование государственной политики и гражданский контроль над ВСУ. В то же время планирование операций, стратегия ведения войны и ситуация на фронте, по его словам, относятся к сфере ответственности главнокомандующего перед Верховным Главнокомандующим.

Он подчеркнул, что стратегия войны не может быть публичным документом, поскольку её разглашение означало бы передачу соответствующей информации противнику. По словам Сирского, результат этой стратегии оценивается непосредственно на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий отверг утверждения о "ручном управлении" войсками. Он заявил, что миллионная армия работает через штабы, приказы и систему ответственности командиров, а не через мессенджеры. В качестве примера он привёл решение о передаче командирам корпусов дополнительных полномочий, в частности по переводу военнослужащих в пределах своих подразделений.

Подробности о дронах

Отдельный раздел своей колонки Сирский посвятил утверждениям о том, что он якобы выступает против использования беспилотников. Он заявил, что именно по его инициативе были созданы Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

По словам главнокомандующего, он лично представил президенту кандидатуру Роберта Бровди "Мадяра" на должность командующего СБС. Сирский подчеркнул, что это было непопулярное решение, однако он взял на себя ответственность за него, поскольку считал эту кандидатуру обоснованной.

В то же время он подчеркнул, что современная война не может вестись только с помощью дронов. Для эффективной работы беспилотников, отметил Сирский, необходимы артиллерия, минометы, инженерное обеспечение, системы противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и другие компоненты.

Главнокомандующий также заявил, что Генеральный штаб формирует полный перечень потребностей войск, а закупки должны охватывать все необходимые виды вооружения. По его словам, быстрый переход миллионной армии исключительно на применение дронов был бы опасным экспериментом.

Сирский также ответил на обвинения в отношении кадровой политики. Он заявил, что поддерживал продвижение по службе военнослужащих, продемонстрировавших результаты, независимо от их места в существующей системе.

В качестве примеров он привел Мадяра, Апостола, Андрея Гнатова, Андрея Билецкого, Редиса, Вереса, Ахиллеса и Евгения Карася. По словам главнокомандующего, многие из таких назначений были непопулярными, однако определяющим критерием оставался результат работы.

Отдельно Сырский признал, что процедуры перевода военнослужащих по-прежнему остаются сложными. Он отметил, что эти правила были введены задолго до его назначения, а изменять их должно Министерство обороны. В то же время он выразил готовность поддержать упрощение процедур, если это не повлияет на управляемость войск.

Контракты и выплаты

В своей колонке главнокомандующий затронул также тему новых контрактов и денежного обеспечения военнослужащих.

По его словам, после презентации новых контрактов их подписали около двух тысяч военнослужащих из миллионной армии. В то же время, как утверждает Сырский, он получил многочисленные обращения от военных, которые были разочарованы условиями, отличавшимися от ожидаемых.

Он также заявил, что постановление о соответствующем эксперименте, по его мнению, вызывает юридические вопросы. В качестве примера Сырский привел повышение денежного довольствия в системе МВД, которое проводилось посредством изменений в государственный бюджет и решения Верховной Рады.

Отдельно главнокомандующий прокомментировал реформу мобилизации. Он отметил, что Сухопутные войска и территориальные центры комплектования находятся в его вертикали управления, а военные участвуют в работе над соответствующими законодательными изменениями. В то же время он подчеркнул, что сама реформа находится в сфере ответственности Министерства обороны.

Также Сырский обратил внимание на вопрос выплаты денежного довольствия военнослужащим. Он отметил, что после заявлений министра о направлении части средств из фонда зарплат на закупку дронов возник вопрос о финансировании выплат во втором полугодии.

По словам главнокомандующего, государство должно обеспечить своевременную и полную выплату денежного довольствия каждому военнослужащему. Он добавил, что совместно с правительством сейчас ищут решение для выполнения этой задачи.

В заключительной части колонки Сырский заявил, что не воюет с Министерством обороны, а воюет с Россией. Он подчеркнул, что Генеральный штаб будет сотрудничать с любым министром обороны, назначенным государством, а его главными задачами остаются стратегия войны, фронт и люди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с украинскими командирами по поводу ситуации на фронте и дальнейшей стратегии войны. Уже на следующий день состоятся ключевые переговоры, которые должны помочь Украине достичь своих целей и приблизить завершение войны на приемлемых для государства условиях.

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