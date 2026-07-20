"Зачем вы приехали?" Сергей Пидкаура рассказал о "теплом" приеме в Крыму в 1990-х: украинским музыкантам бросали шарики из подшипников и разбили бутылкой брови

Гитарист культовой группы The ВЙО и автор хитов Натальи Могилевской, Александра Пономарева и Tayanna Сергей Пидкаура вспомнил, с какой враждебностью встречали украинских музыкантов в оккупированном сейчас Крыму еще в середине 1990-х. По словам артиста, во время фестиваля "Червона рута 1995" в Симферополе в участников бросали шарики из подшипников, а музыкантам группы "Новый мир" разбили бутылкой брови.

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Об этом Подкаура рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Музыкант отметил, что неприязнь ко всему украинскому в Крыму была ощутима еще задолго до российской оккупации.

Музыкант вспомнил, что The ВЙО стал лауреатом фестиваля "Червона рута" в 1995 году, который проходил в Симферополе. Однако, помимо творческих достижений, ему навсегда запомнился агрессивный "теплый" прием.

"На площади в нас бросали шарики из подшипников, а ребятам из группы "Новий світ" вообще разбили бутылкой брови. Сейчас вижу в новостях их очереди за бензином и думаю: вот пусть выгребают! Кто виноват, что у них так замусорены мозги?" – сказал Пидкаура.

По его словам, враждебность ощущалась не только во время выступлений. У центрального входа симферопольского железнодорожного вокзала на музыкантов регулярно реагировали из-за украинского языка.

"Я хорошо помню тех неприятных тетушек у центрального входа симферопольского железнодорожного вокзала. Когда они слышали украинский язык, то шипели нам вслед: "А зачем вы приехали?" Каждый пытался что-то бросить в нашу сторону. Но уже тогда я прекрасно понимал: это была обычная зависть, потому что мы просто талантливее", – добавил артист.

Подкаура также рассказал, что его знакомство с фестивалем "Червона рута" началось еще в 1991 году в Запорожье, где он вместе с Мирославом Кувалдиным лишь подтанцовывал. Тогда же он услышал слова Тараса Чубая о том, что после завершения фестиваля участники даже не знали, "в какую страну будут возвращаться", ведь мероприятие проходило незадолго до распада СССР.

В 1995 году The ВЙО уже стал лауреатом конкурса, а сам Пидкаура впервые увидел Андрея Кузьменко, который тогда выступал под псевдонимом Андрей Кил. Музыкант назвал "Червону руту" фестивалем, который "зажигал звезды", и признался, что именно там была "колоссальная концентрация украиноязычного контекста".

Читайте полную версию интервью с Сергеем Подкаурой на сайте OBOZ.UA во вторник, 21 июля.

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