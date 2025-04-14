Искусственный интеллект сказал, в каком раунде закончится реванш Усика и Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) досрочно победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше, который должен состояться летом. Наш соотечественник будет доминировать в ринге, доказывая статус фаворита, и завершит поединок в девятом или десятом раунде.

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Такой прогноз сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Оценивая противостояние украинца и британца, ИИ сделал акцент на превосходстве Усика в опыте и мастерстве, что точно скажется на итоговом результате одного из самых ожидаемых боев года.

"Точно предсказать, в каком раунде закончится реванш Усика и Дюбуа невозможно – это зависит от стратегии, формы боксеров и событий в ринге. В первом бою Усик победил в 9-м раунде техническим нокаутом. Учитывая опыт Дюбуа и мастерство Усика, сражение может завершиться в поздних раундах (8-12), если не будет раннего нокаута. Скорее всего, Усик снова попытается доминировать технически, так что условно можно предположить 9-10-й раунд, но это лишь догадка", – поделился прогнозом Grok.

Ранее ИИ назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем. На минувшей неделе Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила об официальной реакции Усика на ультиматум с проведением обязательной защиты.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) также объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Отметим, что украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг. Сам Александр заявлял о желании подраться с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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