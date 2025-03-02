Пока РФ продолжает убивать украинцев: у Трампа снова заявили, что Зеленский 'не так оделся'

Пока "настроенная на мир" Россия продолжает разрушать Украину и убивать наших людей массированными обстрелами, в Вашингтоне снова раскритиковали стиль одежды президента Владимира Зеленского. Мол, он был "одет не так, чтобы решать вопросы", касающиеся мира.

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Циничное заявление сделал советник американского главы Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News. Кстати, Уолтц был сотрудником этого телеканала в 2016–2018 годах.

"Не понятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. Он вошел одетый не так, чтобы решать такие вопросы. Вице-президент сказал: "Достаточно". Президент сказал: "Достаточно", – выдал советник Трампа.

Он расхвалил главу Соединенных Штатов, особенно акцентируя на отличии его политики от подхода демократа Джо Байдена.

"И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, не тот президент, чтобы с ним можно было такое провернуть. Это не Джо Байден", – заявил Уолтц.

Напомним:

– Ранее в сети стало вирусным видео американского блогера, в котором тот ответил на претензии представителей Вашингтона к костюму Зеленского. Менее чем за сутки после публикации ролик собрал свыше 12 миллионов просмотров.

– Об одежде Зеленского во время его визита в Белый дом спросил репортер Брайан Гленн: "Почему вы не носите костюм? Вы посещаете главный офис этой страны и отказываетесь носить костюм. Просто хочу проверить, есть ли у вас костюм. Многих американцев возмущает то, что вы не уважаете достоинство администрации президента США".

– Фанатам Трампа их же соотечественники напомнили, что стиль Зеленского во время полномасштабной войны имеет определенный символизм.

Кстати, 28 февраля, когда состоялась встреча президента Украины с руководством США, из-за обстрела дронами-камикадзе Одесской области погиб один гражданский и еще один пострадал. В тот же день на Донетчине российские обстрелы убили трех мирных жителей, двое получили ранения.

28 февраля перед отлетом во Флориду Трамп сказал, что Путин якобы хочет заключить мир, а вот Зеленский – это "человек, который хочет заставить нас подписаться и продолжать бороться". "Мы этого не сделаем", – заявил президент США журналистам.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис призвал администрацию Дональда Трампа к зрелому лидерству в отношениях с Владимиром Зеленским. Сотрудничество необходимо сохранить ради стабильности в свободном мире, подчеркнул политик.

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