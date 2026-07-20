Долгое время занимаясь вопросами пропаганды и дезинформации, я пришел к выводу, что демократические страны с большим трудом осознают ту опасность, которую несут гибридные воздействия на умы их граждан. Путинская пропаганда, напротив, в полной мере оценила эффективность этого направления в противостоянии с геополитическими соперниками. Более того, все эти методы были детально обкатаны и опробованы на гражданах самой России, и теперь этот колоссальный опыт и деструктивные подходы активно распространяются на население других государств.

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Взрывное развитие интернета и технологий искусственного интеллекта окончательно превратило информационное пространство в театр информационных войн, где главной целью стали не территории и физический урон, нанесенный противнику, а сознание людей. Эпоха ИИ лишила дезинформацию прежних барьеров. Традиционная пропаганда требовала много "железа", штата переводчиков и редакторов, аналитиков и "живых" ботов, однако сегодня алгоритмы позволяют автоматизировать и экспоненциально наращивать поток лжи до невиданных масштабов. Алгоритмы соцсетей собирают цифровой след каждого пользователя. Программы разделяют аудиторию на мелкие группы и ведут с ними индивидуальную работу. То, что пугает консерватора, сработает на либерале; что нравится молодому человеку, будет отвергнуто пенсионером. Поэтому для каждой группы создаётся свой триггер. Применение эхо‑камер и микротаргетинга позволяет создавать коммуникационную среду для отдельного пользователя, модулируя информационный поток без альтернативных точек зрения, что приводит к принятию ложной информации как истины, без критического анализа и способности распознавать манипулятивные конструкции. Возникает искажение восприятия реальности, усиливается поляризация мнений и формируется безусловная уверенность в собственной правоте.

Немаловажную роль в дезинформационной агрессии играют генеративный ИИ и дипфейки. Создание фальшивых документов, видеороликов и поддельных обложек мировых СМИ стало делом нескольких секунд, причем демонстрацией этих творений не брезгуют и государственные каналы России. Зафиксированы случаи, когда в ток‑шоу на федеральных каналах показывались несуществующие обложки и статьи ведущих западных изданий с критикой Украины или лидеров западных государств. ИИ позволяет генерировать идеальный текст на иностранном языке без стилистических ошибок, стирая маркеры "иностранного вмешательства". Цель российской дезинформации – не заставить поверить в конкретную ложь, а вызвать тотальное недоверие к любым институтам, медиа, науке и правительству, погружая общество в состояние апатии и хаоса, вызывая психологическое истощение и чувство безнадежности.

Не будем детально разбирать множество кейсов, где активно задействована путинская "боевая гибридная машина". Перечислю лишь некоторые из них: армяно‑азербайджанский конфликт, Молдова-Приднестровье, Балканский регион (Сербия, Босния и Герцеговина, Косово), Венгрия, страны Западной Европы – включая эксплуатацию темы Газы/Хамаса, Франция, Германия, Великобритания, Италия и другие государства, где фиксируются вмешательство в выборы, поддержка радикальных партий и целенаправленное усиление поляризации. К этому добавляются Грузия, Израиль, Ближний Восток (Сирия), Африка (Мали, ЦАР, Судан), США, Латинская Америка, где ведётся работа с левыми и антиамериканскими силами, страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония), Польша и весь восточный фланг НАТО. Этот перечень далеко не исчерпывающий – география гибридных операций постоянно расширяется, адаптируясь к локальным уязвимостям и политическим контекстам.

Украина и Россия. Неоднозначная ложь.

Изучая тему тотальной пропаганды в контексте противостояния России и Украины, можно четко и наглядно увидеть цинизм и гибкость кремлевской машины вранья. Российские политтехнологи прекрасно осознают, что шаблоны, работающие в России, абсолютно не принимаются гражданами Украины. Известно, что украинцы исторически критически воспринимают власть, поэтому очередной Майдан или смена руководства страны путем выборов расценивается гражданами Украины как возможность улучшения жизни для себя и своих близких, а не как источник бед и катастроф вселенского масштаба. Для украинского общества политическая турбулентность – это механизм самоочищения и попытка скорректировать курс государства. В Украине свобода слова и работающие демократические институты, в публичном поле представлены разные мнения, многие телевизионные каналы и интернет‑ресурсы открыто критикуют действующую власть. Именно поэтому на украинскую аудиторию транслируется совершенно иной, зеркальный демократический нарратив, вывернутый наизнанку для манипуляции. Кремлевская пропаганда пытается представить любые внутренние политические процессы Украины как признаки нестабильности, распада и управленческой несостоятельности. Цель проста: разрушить доверие к государственным институтам, внушить ощущение беспомощности и создать иллюзию, что любые действия украинской власти неизбежно ведут к катастрофе. Так формируется искусственный дискурс, в котором демократические механизмы – выборы, протесты, смена власти — трактуются не как проявление зрелого общества, а как доказательство его слабости. Это позволяет Кремлю внедрять выгодные ему интерпретации, подрывать внутреннюю устойчивость Украины и расшатывать её политическое единство.

В России ситуация абсолютно иная: отсутствие альтернативных точек зрения в СМИ, интернет как источник информации блокируется, любой посыл, выгодный власти, звучащий из каждого утюга на протяжении десятков лет, рано или поздно достигает своей цели. Для россиян перемены и смена власти – это страх. Лихие девяностые – это боль, хаос, рефлексия по поводу потери былого величия. Доминирует культ подчинения и агрессии. Исторически сильна традиция сакрализации правителя и патернализм. Гражданину России внушили формулу: "ты для государства, а не оно для тебя". Россиянина убеждают, что он лишь винтик в чем‑то огромном и великом, и долг каждого — пожертвовать собой ради неведомого блага родины. Именно этот культурный код, культивируемый властью не одну сотню лет, создаёт паттерны, толкающие людей безропотно идти на заклание по первому зову власти. Личная жизнь и комфорт здесь обесцениваются ради общего эфемерного блага.

Пример российской "зеркальной пропаганды", как механизма информационно-психологического воздействия в зависимости от целевой аудитории.

Транслируется для России Транслируется для Украины Сакрализация власти и культ вождя Дискредитация властных институтов Зеленский марионетка запада Зеленский диктатор, не желающий прекращения войны Человек принадлежит государству Свобода личности как триггер Жертвенность ради «величия» и территорий Страна – это люди, а не территории Только русский язык Какая разница, на каком языке говорить Коррупция не фактор Коррупция убивает страну Приоритет интересов государства Государство принуждает воевать Власть знает, что делает Нелегитимная, некомпетентная власть Россия воюет со всем Западом Запад предал Украину Русские солдаты защищают родину Украинцы гибнут за интересы политиков Нельзя идти на уступки И т.д. Нужно договориться

Украина-Польша: попытка разрушить стратегический союз.

Одной из главных площадок для применения деструктивных технологий гибридных атак стала Польша, где российская пропаганда планомерно пытается разрушить стратегическое сотрудничество Варшавы и Киева. При этом удар наносится по двум направлениям: подрыв доверия к Украине на Западе и одновременно масштабная кампания по деморализации украинцев, уничтожая их доверие к Польше и собственному руководству.

Польша приняла миллионы украинских беженцев и стала ключевым логистическим хабом для западной помощи. Не сумев заблокировать эту помощь, Кремль сделал ставку на внутренний раскол, используя тактику "эксплуатации существующих трещин". Пропаганда не создает проблемы с нуля – она берет реальные, болезненные вопросы и раздувает их до катастрофических масштабов. И здесь российские ресурсы работают на две аудитории одновременно, внедряя зеркальные разрушительные нарративы.

Темы, продвигаемые на польскую аудиторию

Влияние на экономику и благосостояние граждан Польши – "Польша тратит огромные средства на поддержку Украины и ее граждан", фейки о том, что украинские беженцы вытесняют поляков с рынка труда и разрушают экономику.

Угроза безопасности – "Вбросы о росте преступности, маргинализации и криминальном поведении украинцев".

Исторический ракурс – "Усиление Украины – это безусловное ослабление Польши".

Социальная напряженность – "Украинцы разъезжают по Варшаве на дорогих автомобилях".

Война с Россией – "Украина втягивает Польшу в большую войну".

Темы, продвигаемые на украинскую аудиторию

Влияние на экономику – "Украинцы подняли польскую экономику, платят миллиарды в бюджет".

Угроза безопасности – "Поляки ненавидят украинцев, примеры нападения, неспровоцированная агрессия".

Исторический ракурс – "Польша помогает неискренне, ждет ослабления Украины".

Социальная напряженность – "Польша готовит массовую высылку мужчин призывного возраста".

Война – "Украина защищает Европу, предотвращает нападение на Польшу".

Распространяются поддельные фото осквернения польских памятников. Любой бытовой конфликт или ДТП с участием украинца и поляка мгновенно выводится из локального контекста, раздувается, обобщается, обрастает подробностями, а затем тиражируется в заранее подготовленном информационном контексте. Случайное происшествие превращается в "симптом системной проблемы", а единичный эпизод – в подтверждение нужного нарратива. Так работает механизм гибридной дезинформации: частное событие искусственно масштабируется до уровня общественного явления и используется как инструмент давления на обе аудитории одновременно. Кремлевская пропаганда не создаёт для разных аудиторий отдельные темы – тема всегда одна и та же, но ее интерпретация целенаправленно изменяется в зависимости от того, на какую группу направлено воздействие. В основе этого подхода лежит механизм зеркальной интерпретации: один и тот же факт, событие или социальный процесс подается в диаметрально противоположных смысловых рамках. Для каждой аудитории формируется собственная версия реальности, которая не противоречит исходному факту, но радикально меняет его значение, причинно‑следственные связи и эмоциональную окраску. Это позволяет одной информационной конструкции работать как инструмент давления сразу на две стороны конфликта, вызывая поляризацию, недоверие и взаимную враждебность.

Инструментализация истории.

Российские спецслужбы превратили Волынскую трагедию – национальную травму двух народов – в регулярно применяемое информационное оружие, активизируя атаки вокруг трагических дат и памятных мест. Публикуются сфабрикованные или манипулятивно скомпилированные "рассекреченные документы" о зверствах украинских националистов. Эти материалы намеренно содержат фактологические искажения, чтобы спровоцировать новую волну взаимных обвинений между историками и политиками двух стран.

Через сеть ботоферм и радикальных интернет‑сообществ российская пропаганда переносит события 1943 года на современную почву. Целенаправленно конструируется негативный стереотип украинца в польском сегменте интернета – и такой же стереотипический образ поляка в украинском сегменте.

К сожалению, последние скандалы, связанные с взаимными претензиями политиков двух стран, стали очередным звеном этой порочной цепи технологической работы по созданию напряжения между Украиной и Польшей. Кремль годами выстраивал инфраструктуру для эксплуатации исторических травм, и когда в публичном поле возникает любой спорный эпизод, он мгновенно втягивается в заранее подготовленный контекст, превращаясь в инструмент давления на обе стороны.

Почему руководство двух стран стало проводником этой линии, насаждаемой российскими манипуляторами? Причина проста – электоральное давление. В условиях высокой политической конкуренции и чувствительности общества к вопросам безопасности и идентичности любой резонансный эпизод становится удобным поводом для мобилизации электората. Политики стремятся использовать эмоционально заряженные темы, чтобы укрепить собственные позиции, не всегда осознавая, что тем самым усиливают деструктивные нарративы, искусственно созданные внешним актором.

Те немногочисленные политики, которые призывают сбросить степень напряжения и взглянуть на ситуацию трезво, оказываются обвиненными в "предательстве национальных интересов". Любая попытка деэскалации интерпретируется как слабость, уступка или скрытая лояльность другой стороне. Это классический эффект гибридной атаки: пространство для рационального диалога сужается, а эмоционально заряженные обвинения становятся главным инструментом политической конкуренции.

Так формируется замкнутый круг: технологически подготовленная провокация вызывает всплеск эмоций, политики реагируют на этот всплеск, усиливая напряжение, а затем это напряжение снова используется для дальнейшего раскачивания ситуации, подрывая доверие между двумя стратегическими партнерами.

Вместо заключения

Естественно, эта статья не претендует на раскрытие всей механики и огромного инструментария современного воздействия на человека в условиях гибридных войн. Масштаб и сложность этих процессов значительно шире любого отдельного исследования. Поражение в этой войне не наступит завтра, не будет выглядеть как классический военный крах. Однако уже сегодня очевидно: если демократические государства не пересмотрят подходы к защите собственного информационного и когнитивного суверенитета, они рискуют проиграть войну без единого выстрела.