В Украине не могут заполнить более 100 тысяч вакансий: кого работодатели ищут чаще всего

Работодатели в Украине продолжают активно искать сотрудников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось заполнить лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.

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Об этом сообщает Государственная служба занятости. В течение января-июня работодатели подали более 240 тысяч вакансий, из которых удалось укомплектовать 131,5 тысячи.

В то же время за помощью в трудоустройстве в службу обратились около 230 тысяч украинцев, получивших статус безработных. Количество людей, ищущих работу, почти равно количеству вакансий. Однако эксперты объясняют, что проблема заключается не в нехватке работников, а в несоответствии между спросом и предложением на рынке труда.

Какие профессии заполняются быстрее всего

Несмотря на кадровый дефицит, отдельные вакансии работодателям удается заполнять достаточно оперативно. Наибольшее количество укомплектованных вакансий по итогам первого полугодия приходится на:

продавцы продовольственных товаров – 6,7 тыс.;

водители автотранспортных средств – 6,2 тыс.;

повара – 3,3 тыс.;

бухгалтеры – 2,7 тыс.;

охранники – 2,4 тыс.;

администраторы – 2,2 тыс.

Именно эти специальности остаются одними из самых востребованных среди украинских работодателей.

На какие вакансии никто не откликнулся

В то же время есть профессии, которые в течение года регулярно появлялись в базе вакансий, однако не вызывали никакого интереса у соискателей. Среди них:

машинист автомотрисы;

помощник машиниста электропоезда;

поездной электромеханик;

моторист;

машинист установок обогащения и брикетирования;

мойщик летательных аппаратов;

техник-метеоролог;

заведующий ветеринарной клиникой.

По данным Государственной службы занятости, за первое полугодие на эти вакансии не поступило ни одного отклика. Эксперты объясняют это узкой специализацией отдельных профессий, высокими требованиями к кандидатам или недостаточным количеством подготовленных специалистов.

Несмотря на активный поиск работников и программы переквалификации, украинский рынок труда продолжает сталкиваться с дисбалансом. Работодатели ищут работников для конкретных специальностей, тогда как значительная часть безработных либо не обладает необходимыми навыками, либо рассчитывает на другие условия труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше наиболее востребованы специалисты в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. В частности, речь идет о HoReCa (гостиничный бизнес и общественное питание), пищевой промышленности, розничной торговле и логистике.

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