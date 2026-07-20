Последствия джипинга в Карпатах: как выглядят склоны гор после катания на джипах и квадроциклах. Фото и видео

Поездки на джипах и квадроциклах в Карпатах популярное, но наносящее ущерб экосистеме гор развлечение. Массовое передвижение внедорожников и квадроциклов по территории заповедных зон приводит к критическому разрушению горных дорог, значительной эрозии почв и необратимому повреждению уникальных экосистем.

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В соцсетях эта тема уже не первый год вызывает активное обсуждение. Как выглядят горные склоны после проезда по ним джипов и квадроциклов, а также какие меры принимаются для исправления ситуации, рассказывает OBOZ.UA.

В чем суть проблемы

Внедорожники и квадроциклы, которые можно увидеть в Карпатах среди предложений для туристов, разрушают уязвимые экосистемы Карпат. Они вызывают эрозию почв и оставляют глубокие овраги на склонах, которые затем не могут восстановиться в течение очень длительного времени.

Кроме того, они представляют опасность для туристов, путешествующих пешком.

Как выглядят горные тропы после проезда джипов и квадроциклов

На фото видно, что лесная дорога фактически превратилась в сплошное болото с глубокими колеями после проезда внедорожников. Она напоминает глубоко разоранный болотистый ров. Когда-то проходимая лесная дорога стала почти непроходимой из-за глубоких колеи, заполненных водой.

Как борются с проблемой

В Раховском районе Закарпатья в этом году усиливают борьбу с джипингом в Карпатах. Так, власти Раховского района совместно с правоохранительными органами и экологами вводят радикальные меры контроля.

Так, 1 июля в Рахове состоялось координационное совещание по противодействию джипингу. Об этом сообщает Раховская РГА. На совещании обсудили возможные пути решения проблемы:

• дополнительная разметка и установка указателей на въездах в места, запрещенные для джипинга;

• рейды правоохранительных органов в зонах постоянных нарушений;

• усиление сотрудничества с общинами и предпринимателями района;

• создание специально отведенных официальных площадок для джипинга, где любители экстремального отдыха смогут заниматься этим видом активности без ущерба для природы.

Подчеркивается, что речь идет не о традиционных лесных дорогах или подъездах к хозяйствам, а именно о массовом уничтожении природы путем съезда с основных дорог в самые уязвимые сезоны – зимой, весной и осенью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, чтов Ивано-Франковской области открыли первый пункт экологического контроля Государственной экологической инспекции Карпатского округа. Новый центр будет работать в Яремче и обслуживать сразу четыре общины, а его инспекторы будут контролировать незаконные вырубки леса, джипинг, загрязнение воды и другие нарушения природоохранного законодательства.

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