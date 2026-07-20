Да, ситуация поистине критическая – для Зеленского, для ЗСУ и для всей Украины. Главная проблема – Сырский. Я опасался этого с осени 2023 года и с большим скепсисом писал об этом генерале в OBOZ.ua. Опросы показывают, что мой скепсис разделяют более 60% граждан Украины, но…

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Но поскольку тема чрезвычайно острая, поговорим лучше о Гоголе, о литературе, о величии и востребованности писателей. Я писал о небывалом взлете популярности этого волшебника слова в то же время, что и о Сырском, но с любовью, а не с тревогой.

Топ-50 писателей всех времен и народов

Статью "Google и Gogol" я опубликовал в культурологическом "Элегантном Нью-Йорке" в ноябре 2023 года по причине феноменального взлета Гоголя в рейтинге корифеев пера. В октябре того года количество гугл-обращений к нему взлетело до 47-77 миллионов, что в 30-40 раз больше, чем в конце 2020 года!

Взлет Гоголя связан с героическим сопротивлением Украины русской агрессии, но в целом война убила интерес к литературе и ранжировке писателей. А раньше я каждую весну составлял Топ-50 писателей и публиковал его в самых разных изданиях. Работа эта объемная (тонны чисел!) и кропотливая, а ныне вдвойне. Как там у Гераклита про все течет, все меняется: нельзя войти в одну реку дважды?

Вот и манеры Гугла за эти два с половиной года изменились. Раньше он сразу высвечивал количество обращений к писателю, и ты не задумывался, за какое время. Между тем, вопрос резонный и важный. Сейчас же эти данные не выдаются на экран, и в опции Инструмент требуется выбрать "за час", "за сутки", "за неделю", "за месяц", "за год", "за все время" или за иной промежуток. Я выбрал "за все время" (видимо существования Гугла), чтобы иметь интегральный показатель величия автора, а данные за год проставил в скобках.

При этом проявляется нестыковка с данными прошлых замеров. Так, былой лидер Джоанн Роулинг в конце 2023 года имела 6 млрд. обращений, а сейчас "за все время" меньше 2 млн. По-видимому, последнее обновление гугловского браузера Chrome сбросило старые данные или частично сбросило, так что насчет "за время существования Гугла" я поспешил. Внятного объяснения нет, но Гераклит прав – многое изменилось.

Почему рейтинг основан на данных Гугла? Потому что это самая массовая поисковая система – более 90% всех обращений в мире! И примерно 70% упоминаний в Гугле на английском, оттого и рейтинг на английском, на языке международного общения. Вы знаете иной, более объективный и репрезентативный способ? Поделитесь. За более подробными объяснениями обратитесь по ссылке в начале подглавки.

Сначала хотелось, сохраняя связь времен и наглядности ради, пустить корифеев пера в том же порядке, что и 2023 году, но посмотрев результат, убедился, что не стоит этого делать. Лучше дать новый порядок, число обращений и справа указать прошлое место. Мысль отразить в рейтинге место по обращениям за год тоже оказалась неудачной, это запутывает.

Затрудняюсь объяснить обвал результата Joanne Rowling (авторка Гарри Поттера!) на три порядка – вижу такое впервые. При этом изрядно поднадоевшие за 15 лет моих наблюдений Дэн Браун и Эрика Джеймс, пик литературных успехов которых давно позади, остались на первых двух местах. Что дает повод посетовать на прискорбный факт: наша масс-культура, а мой метод меряет именно ее, становится все более масс- и все менее культурой. И высокое 4-е место непростого писателя Генри Джеймса, умершего 110 лет назад, не должно вводить нас в заблуждение – необыкновенным влетом он обязан одинаковой фамилией с Эрикой Джеймс, та тащит его на буксире своей славы.

Итак, Топ-50.

1. Dan Brown – 2 760 000 000 (488 000 000) – 2

2. E.L. James – 1 620 000 000 (290 000 000) – 3

3. Henry James – 668 000 000 (118 000 000) – 3

4. Stephen King – 563 000 000 (90 400 000) –– 6

5. Adam Smith – 507 000 000 (72 000 000) ––– 7

6. Victor Hugo – 455 000 000 (65 400 000) ––– 10

7. Thomas Mann – 393 000 000 (61 800 000) – 12

8. Henry Miller – 268 000 000 (29 500 000) –– 14

9. Plato – 266 000 000 (53 300 000) –––––––––– 5

10. George Sand – 206 000 000 (19 900 000) –– 17

Из первой десятки выбыла не только Роулинг, но и Дос Пассос (его появление на вершине литературного Олимпа было довольно странным) – и Шекспир! Последнее весьма досадно и может быть связано с глобальным падением культуры, символом чего стало возвращение к власти Shakespeare of shit, как метко назвал Трампа англичанин Нейт Уайт. Поднялись в десятку солидный Томас Манн, Генри Миллер и Жорж Санд – vive la différence, конечно, но не думал, что ее творчество столь востребовано.

11. John Milton – 194 000 000 (18 000 000) ––––– 18

12. Robert Burns – 182 000 000 (16 300 000) –––– 15

13. Thomas Hardy – 164 000 000 (17 300 000) ––– 22

14. James Joyce – 149 000 000 (15 500 000) ––––– 23

15. Dos Passos – 110 000 000 (44 600 000) ––––––– 9

16. Byron – 107 000 000 (21 900 000) –––––––––– 13

17. Washington Irving – 107 000 000 (6 750 000) – 25

18. Shakespeare – 98 900 000 (45 400 000) ––––––– 8

19. Homer – 92 900 000 (32 300 000) ––––––––––– 11

20. Joseph Conrad – 88 500 000 (7 750 000) –––––– 37

По поводу второго десятка особо нечего сказать, разе что порадоваться, что Бард и Аэд не провалились еще ниже. Ах да, отметим, что к Дос Пассосу удивительно много обращений за год – пригодились все же данные! То, что к Шекспиру и Платону их еще больше, не должно удивлять.

21. Jonathan Swift – 84 400 000 (11 100 000) ––––––– 21

22. Oscar Wilde – 80 700 000 (9 480 000) –––––––––– 29

23. Lewis Carrol – 80 000 000 (5 500 000) ––––––––– 27

24. Walter Scott – 74 700 000 (24 500 000) ––––––––– 16

25. Winston Churchill – 72 800 000 (16 500 000) –––– 31

26. Robert Louis Stevenson – 62 000 000 (3 190 000) – 35

27. Miguel de Cervantes – 61 800 000 (7 960 000) –––– 32

28. John Locke – 55 500 000 (5 990 000) ––––––––––– 28

29. Agatha Christie – 51 000 000 (6 360 000) –––––––– 38

30. Bernard Shaw – 47 900 000 (2 680 000) ––––––––– 33

Чем ниже рейтинг, тем меньше расхождения между позициями в 2023 году и сейчас. У Джона Локка и Свифта они и вовсе совпадают.

31. Herman Melville – 45 100 000 (6 980 000) – не входив у Топ-50

32. Pushkin – 42 400 000 (6 040 000) –––––––––––––– 50

33. Voltaire – 40 300 000 (6 190 000) –––––––––––––– 24

34. Charles Dickens – 38 100 000 (3 670 000) ––––––– 34

35. Mark Twain – 37 700 000 (5 550 000) ––––––––––– 21

36. David Hume – 35 800 000 (2 080 000) –––––––––– 43

37. George Eliot – 32 100 000 (1 880 000) –––––––––– 45

38. Goethe – 31 900 000 (6 720 000) ––––––––––––––– 19

39. Gogol – 31 500 000 (3 870 000) –––––––––––––––– 39

40. Alexandre Dumas – 30 800 000 (2 560 000) ––––––– 48

Чем интересен четвертый десяток? Тем, что Диккенс – 34 и 34, Гоголь – 39 и 39, а Пушкин ушел с последнего места и на 18 ступенек поднялся вверх. Вначале меня беспокоил большой разброс данных прошлого и нового рейтингов, но это было лишь первым впечатлением, раньше за год изменения бывали более существенными. Волновался также за магического Гоголя, но оказалось, что его взлет не был сиюминутным. А вот и пятый десяток:

41. Albert Camus – 29 100 000 (3 320 000) –––––––––– 49

42. Chekhov – 28 700 000 (2 400 000) – не входив у Топ-50

43. Herbert Wells – 25 300 000 (1 390 000) –––––––––– 40

44. George Orwell – 24 300 000 (2 940 000) ––––––––– 46

45. Jules Verne – 23 700 000 (2 390 000) –––––––––––– 44

46. Franz Kafka – 22 800 000 (1 890 000) ––––––––––– 47

47. William Faulkner – 22 200 000 (1 580 000) – не входив у Топ-50

48. Aristotle – 19 900 000 (19 900 000) –––––––––––––– 20

49. Ernest Hemingway – 19 600 000 (1 900 000) – не входив у Топ-50

50. Molière – 18 300 000 (2 940 000) –––––––––––––––– 36

Чехов, Фолкнер и Хемингуэй заменили Иммануила Канта, Фридриха Ницше и Эдгара Аллана По, а мой любимый Герман Мелвилл занял почетное 31 место. Топ-50 сформирован.

Из грандов русской литературы лишь Chekhov вошел в новый Топ-50. У Dostoyevsky – 14 500 000 (1 750 000) и у Leo Tolstoy (менее 10 млн.) слишком низкие показатели. Согласитесь, несколько странно видеть Дэна Брауна в лидерах и не видеть Льва Толстого, которого мы привыкли считать безусловно великим писателем. Странно и то, что такие имена как Conan Doyle, Dante Alighieri, Steinbeck, Friedrich Schiller, Stendhal, Heinrich Heine в эту когорту лучших из лучших не вошли.

Завершая этот обзор и возвращаясь к ситуации в Украине, выражу надежду, что к моменту его публикации проблема Сырского будет решена.