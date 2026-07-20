Зеленский провел встречи с Драпатым, Билецким, Горбатюком и Оболенским на фоне слухов об отставке Сырского: о чем они говорили

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим Группировкой объединенных сил ВСУ Михаилом Драпатым, командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командиром корпуса "Хартия" Игорем Оболенским ("Корнетом"). Основной темой обсуждения стало эффективное использование опыта всех составляющих Сил обороны Украины для усиления взаимодействия и выполнения боевых задач.

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Встреча состоялась на фоне активного обсуждения возможных кадровых изменений в военном руководстве. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.

Итак, во время беседы с генералом Драпатым удалось обсудить важные для страны вопросы. Зеленский отметил, что в условиях полномасштабной войны чрезвычайно важно обеспечить слаженное взаимодействие между всеми составляющими Сил обороны Украины.

"Благодарен за сегодняшнюю беседу — успели обсудить многое с Михаилом Драпатым. Важно, чтобы опыт всех составляющих Сил обороны Украины применялся слаженно. Слава Украине!", — написал глава государства.

Отдельную встречу Зеленский провел с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким. Президент заслушал подробный доклад о ситуации на одном из направлений фронта, а также обсудил с военным общее видение перспектив Украины на поле боя и дальнейшую стратегию действий.

Кроме того, глава государства встретился с Владимиром Горбатюком. Стороны обсудили стратегически важные вопросы защиты Украины.

"Обсуждаем стратегию защиты Украины и детали взаимодействия с нашими партнерами. Ускоряем реализацию договоренностей о поставках. Содержательная встреча с Владимиром Горбатюком. Слава Украине", — заявил президент.

Владимир Зеленский после встречи с командиром корпуса "Хартия" рассказал, что поддержка боевых бригад, развитие технологий и укрепление наших защитников остаются среди главных приоритетов.

"Поблагодарил Игоря Оболенского за развитие "Хартии" и обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов – это ключевой приоритет. Слава Украине!", — пишет президент.

В то же время журналист Виталий Глагола сообщил в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента и Министерстве обороны, что официально об увольнении Александра Сырского с должности Главнокомандующего ВСУ могут объявить уже сегодня. Также планируется увольнение начальника Генштаба Андрея Гнатова.

"Скорее всего, начальник Генштаба Андрей Гнатов также будет уволен вместе с Сырским", – пишет журналист.

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