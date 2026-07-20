"Федоров — министр, Драпатый — главком": в городах Украины пятый день подряд проходят массовые митинги. Фото и видео

Пятый день подряд в столице и других городах Украины продолжаются мирные акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. Украинцы требуют восстановить его в должности, а вместо действующего главнокомандующего Александра Сырского назначить Михаила Драпатого.

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В частности, киевляне в очередной раз собрались на площади Франко. В то же время телеканал "Суспильне" в прямом эфире транслировал акцию в Ивано-Франковске.

Киев

На площади Франко в столице в очередной раз собрались сотни киевлян. Перед началом акции участники исполнили гимн Украины. Требования митингующих остаются прежними: люди требуют вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, а вместо этого уволить главнокомандующего Александра Сырского.

По словам очевидцев, на месте находится около сотни участников.

"Федоров — министр, Драпатый — главнокомандующий", — скандировали протестующие.

Ивано-Франковск

Жители города собрались возле административного здания на улице Грушевского. Из трансляции протеста, которую проводило "Суспильне", известно, что митингующие скандировали: "Нет репрессиям со стороны военных", "Сырский, уходи", "Власть — это народ".

Днепр

К протесту в областном центре присоединились около ста человек. По словам участников митинга, среди их основных требований — наладить открытый диалог между властью и гражданами, восстановить Михаила Федорова в должности, уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также вернуть народных депутатов к работе.

Во время акции люди скандируют лозунги: "Нам нужен Федоров", "Сырский — в отставку", "Каникулы сейчас не к месту".

Протесты прокатились и по другим городам. В частности, они продолжаются во Львове, Одессе, Тернополе, Ивано-Франковске, Днепре и других городах.

Что предшествовало

Акции протеста в украинских городах начались пять дней назад, когда глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку.

После этого жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

По словам президента Владимира Зеленского, Федоров после увольнения не покинет его команду. Окончательный формат его дальнейшей работы будет определен позже.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что во время войны президент не должен становиться на чью-либо сторону в подобных спорах.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети распространяется информация об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которая не имеет официального подтверждения. В Генеральном штабе отреагировали, опровергнув слухи. В военном ведомстве подчеркнули, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности.

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