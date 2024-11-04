'После 8-го раунда': знаменитый украинский боксер сказал, что точно произойдет в реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. По мнению 37-летнего уроженца Харькова, бой двух представителей королевского дивизиона не пройдет всю дистанцию в 12 раундов.

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Об этом Гвоздик заявил в интервью порталу Ukrsport.pro. Любопытно, что украинец, который в основном проживает в США, также признался в том, что не особо следит за поединками других боксеров, в том числе в своей весовой категории, а смотрит только топовые бои.

"Смотрю немного, есть такие топовые бои, когда Александр Усик боксирует или какие-то звезды, как Канело. Вот такие бои могу посмотреть, а так за боксом не слежу, даже за своей весовой категорией. Ну, хотя знаю, что там происходит, а в других не очень. Прогноз на реванш Усик – Фьюри? Я думаю, что Саша его досрочно победит в этот раз. Видимо, где-то в конце, после 8 раунда", – сказал Гвоздик.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон.

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