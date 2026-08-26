В деле "Роттердам+" продолжаются систематические нарушения процессуального права – на этот раз уже со стороны самого суда. Разберусь, почему.

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По этому делу поданы три заявления об отводе судьи Литвинко Т.В. Основанием для отводов стало то, что судья задавала прокурору наводящие вопросы и фактически подсказывала, как скорректировать позицию обвинения, устраняя противоречия в обвинительных актах. По моему мнению как юриста, это прямой признак перебора судьей функций прокурора: нарушение принципа разграничения процессуальных функций и требований беспристрастности суда, сформулированных в практике ЕСПЧ.

17 августа 2026 года вопреки требованиям УПК Украины и Основ ВАКС эти три заявления объединили в одно производство № 1-кс/991/10491/26 и пропустили через единую автоматизированную систему распределения вместо трёх отдельных. В результате судья Хамзин Т.Р. сразу же был назначен для рассмотрения всех трёх заявлений.

Почему это нарушение? Здесь всё довольно однозначно.

Часть 3 статьи 35 УПК Украины прямо требует назначения судьи по принципу случайности для каждого процессуального документа – в том числе заявления об отводе – во время его регистрации, а не сразу для всех трех. Каждое заявление – это отдельный входящий документ, подлежащий самостоятельной регистрации. Объединить материалы в одно производство можно только на основании судебного решения (постановления), но сторона защиты такого решения не получала. Добавлю и то, что ни одно из заявлений не было признано повторным или представляющим собой злоупотребление правом (ч. 4 ст. 81 УПК), то есть оснований отступать от обычного порядка не было.

Показательно, что это не первый подобный случай в данном деле. В апреле и июне 2025 года в аналогичных ситуациях – когда поступало несколько заявлений об отводе или самоотводе от различных участников – ВАКС каждый раз проводил отдельное автоматическое распределение по каждому заявлению с присвоением отдельного номера дела и, как следствие, назначением разных судей. Примеры: дела № 1-кс/991/3541/25 и № 1-кс/991/3543/25 в апреле 2025 года; № 1-кс/991/6073/25 и № 1-кс/991/6080/25 в июне 2025 года. Это подтверждается отчетами об автоматизированном распределении, размещенными на сайте "Судебная власть". То есть суд сам создал практику, которой на этот раз не следовал.

24 августа 2026 года состоялось судебное заседание по рассмотрению всех трех заявлений об отводе судьи Литвинко Т.В. В начале заседания адвокаты заявили ходатайство о передаче заявлений на автоматизированное распределение, обосновав это нарушением требований ч. 3 ст. 35 УПК Украины – вместо трех отдельных автоматизированных распределений провели лишь одно. Защита также обратила внимание на то, что предметом распределения стал журнал судебного заседания, который поступил в канцелярию значительно позже самих заявлений, – а такой порядок не предусмотрен ни нормами УПК Украины, ни Принципами использования автоматизированной системы документооборота ВАКС. Отмечу: устных отводов судье никто не заявлял – все три заявления поданы в письменной форме.

Адвокаты напомнили суду и о прежней практике: когда ранее выявлялись нарушения процедуры определения судьи, другие судьи ВАКС заявляли самоотводы. А один из защитников привел красноречивый пример: если бы в ходе досудебного расследования орган досудебного расследования в один день подал несколько ходатайств, по каждому из них однозначно провели бы отдельное автоматизированное распределение.

Несмотря на все эти аргументы, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты. В связи с нарушением порядка определения судьи защита заявила отвод судье Хамзину Т.Р. – но это заявление оставили без рассмотрения: по мнению судьи, УПК Украины не предусматривает возможности заявлять отвод судье, рассматривающему заявление об отводе.

Отдельно обращу внимание на ещё один эпизод заседания. Заявительница одного из отводов не явилась на судебное заседание – по словам её коллеги, адвоката госпитализировали скорой медицинской помощью. Коллега просила отложить рассмотрение соответствующего заявления, чтобы дать заявительнице возможность лично высказаться по поводу поданного ею отвода. Суд не сразу принял решение по этому поводу, но в конечном итоге отказал в отложении, мотивировав это тем, что ее заявление идентично уже оглашенным заявлениям других заявителей, а позиция адвоката и так изложена в поданном письменном заявлении.

По итогам рассмотрения всех трех заявлений суд отказал в их удовлетворении. Огласили только вступительную и резолютивную части постановления – полного текста решения до сих пор нет.

Подведу итог. Сторона обвинения, а теперь и сам суд ВАКС неоднократно нарушают требования УПК при рассмотрении этого дела. И меня как юриста это беспокоит особенно: переход от образцовой антикоррупционной власти к расстрельным тройкам на марше – это не преувеличение, а логический результат, когда процессуальные гарантии одна за другой превращаются в формальность.