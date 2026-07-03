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Полный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Усик хочет драться с Уайлдером
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Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) готовится к завершению карьеры. 39-летнгий уроженец временно оккупированного Симферополя видит американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) своим соперником в последнем бою на профессиональном ринге.

Команды боксеров сейчас ведут переговоры об организации поединка. Украинец хотел подраться с Бронзовым бомбардировщиком в США в конце нынешнего или начале следующего года.

Возможный постер к потенциальному бою Усик - Уайлдер

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google твердо уверен в том, что Усик добудет очередную победу. Нейросеть акцентирует внимание на том, что украинец превосходит соперника в скорости и мастерстве, что приведе к досрочному поражению Уайлдера.

"Маловероятно, что Уайлдер сможет удивить Усика тактически. Наиболее реалистичный сценарий боя – это доминирование украинца благодаря скорости, умному клинчу и постоянной смене дистанции. Усик будет методично разбирать американца с первых секунд, изматывая его прессингом и работой по корпусу. Прогноз: победа Александра Усика техническим нокаутом в 9-11 раундах или единогласным решением судей с разгромным счетом по очкам", – прогнозирует ИИ.

Сравнительная характеристика Усика и Уайлдера.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Деонтей Уайлдер.
Александр Усик с поясом The Ring (трехцветный)

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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Усик – УайлдерИскусственный интеллект (ИИ)Александр УсикДеонтей Уайлдер
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