Полный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) готовится к завершению карьеры. 39-летнгий уроженец временно оккупированного Симферополя видит американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО) своим соперником в последнем бою на профессиональном ринге.

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Команды боксеров сейчас ведут переговоры об организации поединка. Украинец хотел подраться с Бронзовым бомбардировщиком в США в конце нынешнего или начале следующего года.

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google твердо уверен в том, что Усик добудет очередную победу. Нейросеть акцентирует внимание на том, что украинец превосходит соперника в скорости и мастерстве, что приведе к досрочному поражению Уайлдера.

"Маловероятно, что Уайлдер сможет удивить Усика тактически. Наиболее реалистичный сценарий боя – это доминирование украинца благодаря скорости, умному клинчу и постоянной смене дистанции. Усик будет методично разбирать американца с первых секунд, изматывая его прессингом и работой по корпусу. Прогноз: победа Александра Усика техническим нокаутом в 9-11 раундах или единогласным решением судей с разгромным счетом по очкам", – прогнозирует ИИ.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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