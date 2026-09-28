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Повний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Вайлдер

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 79,0 т.
Повний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Вайлдер
Усик хоче битися з Вайлдером

Колишній дворазовий абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) готується завершити кар’єру. 39-річний уродженець тимчасово окупованого Сімферополя бачить американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) своїм суперником в останньому поєдинку на професійному рингу.

Команди боксерів зараз ведуть переговори щодо організації поєдинку. Українець хотів би битися з "Бронзовим бомбардувальником" у США наприкінці цього або на початку наступного року.

Повний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Вайлдер

Можливий постер до потенційного бою Усик — Вайлдер

Джерело: Створено ШІ

Штучний інтелект Gemini корпорації Google твердо переконаний у тому, що Усик здобуде чергову перемогу. Нейромережа наголошує на тому, що українець перевершує суперника у швидкості та майстерності, що призведе до дострокової поразки Вайлдера.

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"Малоймовірно, що Вайлдер зможе здивувати Усика тактично. Найбільш реалістичний сценарій бою – це домінування українця завдяки швидкості, розумному клінчу та постійній зміні дистанції. Усик буде методично розбирати американця з перших секунд, виснажуючи його пресингом та роботою по корпусу. Прогноз: перемога Олександра Усика технічним нокаутом в 9-11 раундах або одноголосним рішенням суддів із розгромним рахунком за очками", — прогнозує ШІ.

Повний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Вайлдер

Порівняльна характеристика Усика та Вайлдера.

Нагадаємо, минулого тижня Усик вирішив відмовитися від усіх чемпіонських поясів. Після цього промоутер Едді Хірн назвав останнього суперника в кар’єрі нашого боксера. А президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман висловив невдоволення рішенням українця відмовитися від титулів.

Водночас WBC оголосив нового чемпіона після заяви нашого співвітчизника. Крім того, стало відомо, що Олександр все ж зберіг за собою один із титулів.

Повний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Вайлдер

Деонтей Вайлдер.

Повний розгром. Штучний інтелект дав прогноз на бій Усик – Вайлдер

Олександр Усик із поясом The Ring (триколірний)

Також стало відомо, що один із поясів українця дістався росіянину Мурату Гассієву (33-2, 26 КО). Сам осетин відреагував на рішення Усика словами "легше збирати".

Раніше OBOZ.UA детально аналізував, що означає відмова Олександра Усика від усіх чемпіонських поясів для самого українця та всього світового боксу. Також медіа назвали двох ймовірних суперників нашого співвітчизника.

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