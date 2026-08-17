Возвращение в Украину тела полковника Евгения Коновальца, ставшего примером борьбы за независимость Украины и основателем традиций украинского войска, вызвало множество споров, как внутри страны, так и за её пределами.

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Захоронение в родной земле останков полковника Евгения Коновальца – важное историческое событие и глубоко символический акт, продолживший создание в Киеве Пантеона украинских героев. Андрей Мельник, Евгений Коновалец, Симон Петлюра, другие военные и государственные проводники нации, безусловно, заслуживают нашего уважения сквозь столетие.

На удивление, торжественное богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ на Левом берегу Киева, в котором приняли участие генерал Андрей Белецкий и бойцы Третьего армейского корпуса, вызвало эффект разорвавшейся бомбы не только у наших врагов, но и острую дискуссию внутри украинского общества, относительно целесообразности такого сложного с дипломатической и юридической точек зрения, процесса. И в целом, уместности его проведения сейчас.

И было бы вполне понятным, если бы только враги Украины высказывали свои желчные комментарии относительно возвращения на родину тела легендарного полковника, но непонимание внутри украинского общества необходимости этого процесса восстановления исторической справедливости и героизации, не укладывается в голове.

Хочу заметить, что 3-й Армейский корпус ранее, 25 мая принял участие в историческом событии – перезахоронении полковника армии УНР Андрея Мельника на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. И фактически, для 3-го АК в основу которого командующим генералом Андреем Билецким заложены принципы и философия командования и управления войсками легендарными командирами ОУН, является делом принципа возвращение офицеров-героев в Украину.

Именно на армейских принципах Евгения Коновальца командир Андрей Билецкий формировал полк "Азов", а так же была основана Военная школа имени полковника Евгения Коновальца, Третья штурмовая бригада, Третий армейский корпус, Хорунжа служба, Патронатная служба "Ангелы Тройки".

Мы говорим не о некоем ситуативном пиар-мероприятии, как некоторые пытаются выставить это перезахоронение, а о преданности традициям легендарного полковника и возвращении его тела в родную землю как дело принципа, заложенного в идеологию новой украинской армии.

Весьма символичным и крайне показательным является то, что кровавая империя, которая убила Евгения Коновальца, не только продолжает противостоять Украине, но и терпит поражение, в том числе и от формирования, впитавшего в себя учения и традиции Сечевых стрелков, Черных запорожцев, бойцов УВО, ОУН и УПА.

Традиционность и наследственность, перенесенная через столетие, это то, что сейчас тень прошлого отображено в армии нового поколения, новой эпохи. Принципы ключевой роли командира, как проводника и учителя, способного слышать и доносить, а не представлять собой закостенелый кнут. Важность сержантского корпуса как связующего звена внутри войска.

Украина создала бы прорыв в армейском деле, если бы после прихода к власти Павла Скоропадского не было принято убийственно критическое решение – Полк Сечевых Стрельцов 1 мая1918 был разоружен и расформирован по требованию немецкого командования. В итоге это привело к трагическим событиям в истории нашей страны и из них мы должны делать соответствующие выводы – угроза со стороны россии не исчезает вместе с завершением конкретного сражения или этапа войны Армия и подготовленные кадры должны существовать всегда, равно, как и не должны прекращаться процессы, повышающие ее боеспособность.

Третий армейский корпус впитал в себя традиции, продиктованные легендарным полковником и это дань уважение и почёт герою, который отдал свою жизнь во имя Украины и который должен лежать в свободной украинской земле. Тем же, кто не дорожит традициями и для кого понятие исторической справедливости это аморфный набор букв, без смысла и глубины, этого никогда не понять.

"Не ридати, а добувати!"