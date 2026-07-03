"Логичный вариант": Усик выбрал соперника для прощального боя

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) твердо настроен подраться с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Именно в Бронзовом бомбардировщике, как называют американца, наш соотечественник видит своего последнего соперника на профессиональном ринге.

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Об этом в интервью ВВС рассказал директор команды украинского боксера Сергей Лапин. По его словам, сейчас ведутся активные переговоры между представителями супертяжей, однако о конкретике говорить рано. При этом Усик хотел бы провести поединок в США, где он не дрался с 2019 года.

"Усик уже заявлял, что видит Деонтея Уайлдера своим соперником в последнем бою. Это поединок со значительным потенциалом с точки зрения спорта, медиа и международной арены. Америка – наиболее логичный вариант, но дата и место проведения остаются открытыми. В данный момент существует значительный интерес к этой возможности, но никаких конкретных соглашений достигнуто не было", – сказал Лапин.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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