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"Логичный вариант": Усик выбрал соперника для прощального боя

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,1 т.
Усик в США
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) твердо настроен подраться с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Именно в Бронзовом бомбардировщике, как называют американца, наш соотечественник видит своего последнего соперника на профессиональном ринге.

Об этом в интервью ВВС рассказал директор команды украинского боксера Сергей Лапин. По его словам, сейчас ведутся активные переговоры между представителями супертяжей, однако о конкретике говорить рано. При этом Усик хотел бы провести поединок в США, где он не дрался с 2019 года.

Возможный постер к потенциальному бою Усик - Уайлдер

"Усик уже заявлял, что видит Деонтея Уайлдера своим соперником в последнем бою. Это поединок со значительным потенциалом с точки зрения спорта, медиа и международной арены. Америка – наиболее логичный вариант, но дата и место проведения остаются открытыми. В данный момент существует значительный интерес к этой возможности, но никаких конкретных соглашений достигнуто не было", – сказал Лапин.

Александр Усик и Сергей Лапин.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Александр Усик с чемпионскими поясами.
Деонтей Уайлдер.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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