Основная тема нашего сегодняшнего разговора – трампизм. Я, видимо, задолжал нашей аудитории. У нас было целое направление в нашей работе, такой сериал "Трампофрения". Довольно давно мы его не делали. И вот в последней беседе с Игорем Наумовичем Айзенбергом я задавал вопрос о том, в чем, с его точки зрения, причина столь устойчивого трампизма у представителей русскоязычной иммиграции.

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Мы попытались ответить на этот вопрос, но я думаю, что анализ на конкретных примерах будет достаточно показателен. Рассчитываю, что завтра мы возобновим эту традицию: у нас будет большой выпуск программы "Трампофрения". Ну а сейчас я попытаюсь объяснить на конкретных примерах сегодняшнего дня, почему трампизм – это абсолютное зло. Не относительное, а абсолютное.

Соединенные Штаты Америки приняли решение сократить масштаб учений с Южной Кореей. Инициатором был Трамп. Он заявил, по какой причине принял такое решение: у него, оказывается, хорошие отношения с лидером КНДР, а тот недоволен участием Соединенных Штатов в военных учениях с Южной Кореей. Поэтому Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштаб совместных маневров.

Откуда Трамп взял, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном, сказать трудно. Последний раз они виделись в 2019 году. Но, видимо, Трамп считает, что, поскольку он неоднократно очень позитивно отзывался о Ким Чен Ыне, нельзя проводить учения вроде как против его друга.

Кроме того, в отношении Южной Кореи Трамп высказался очень критично. Он сказал, что Южная Корея отказалась присоединиться к Соединенным Штатам Америки в войне против Ирана. Сейчас я найду прямую цитату:

"Я недавно спросил президента Южной Кореи, не хотят ли они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран. На что они ответили: нет".Дальше Трамп объяснил, что эти учения обходятся дорого и посылают совершенно неуместный враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла угрозы и проявляла уважение.

Вот это классический вариант того, что нужно Трампу. Уважуха. На самом деле вся ситуация с совместными учениями США и Южной Кореи – это реальная попытка противостоять нарастающей угрозе со стороны Северной Кореи. То, что Северная Корея представляет собой экзистенциальную угрозу миру, стало понятно – если кому-то это было непонятно – особенно после того, как северокорейские войска были отправлены для участия в войне России против Украины.

Северокорейские солдаты, которые будут возвращаться с фронта, – это люди, которые умеют воевать. Они научились воевать в новой, самой современной войне. И они, безусловно, представляют угрозу как потенциал нападения на Южную Корею. Потому что у Южной Кореи нет солдат, которые умеют воевать в современной войне. У Северной Кореи такие солдаты будут.

Трамп поддерживает практически все зло. Понятно, что в войне России против Украины Трамп находится на стороне России. В противостоянии Северной и Южной Кореи Трамп находится на стороне Северной Кореи. То есть трампизм – это абсолютное зло, которое проявляется буквально в любой точке планеты.

Даже в тех случаях, когда он выступает на стороне добра, как в случае с Ближним Востоком, все равно в результате он делает хуже. Расставляя на все посты непрофессионалов, даже тогда, когда он вроде бы пытается сделать что-то хорошее, например провести денуклеаризацию Ирана, в результате получается то, что получается.

Ситуация с Ираном на Ближнем Востоке сейчас хуже, чем была до начала войны против Ирана со стороны Соединенных Штатов Америки. Потому что Иран теперь научился пользоваться перекрытием Ормузского пролива. К тому же йеменские хуситы заблокировали другой пролив, который находится на западе Аравийского полуострова, и теперь в результате держат за горло весь мир.

На самом деле даже в тех случаях, когда Трамп пытается сделать что-то, казалось бы, правильное, в результате получается полное торжество зла. Но в ситуации с поддержкой Северной Кореи, с объявлением лидера Северной Кореи своим другом, это очевидная поддержка вот этого блока Северной Кореи и России против Украины.

Мне будет очень интересно завтра поговорить с вами, дорогие друзья, на тему о том, какими же мотивами руководствуются люди, поддерживающие Трампа. Я сейчас не говорю об американцах. У американцев есть свои мотивы. Понятно, что они достаточно иррациональны, но, тем не менее, они хотя бы есть. Что же касается русскоязычных трампистов, то это отдельная категория, которая требует отдельного серьезного разговора.