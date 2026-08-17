"До сих пор в Россию поставляются товары, имеющие решающее значение для агрессии": Зеленский заявил, что ожидает от "Группы семи" новых санкций

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа заявил, что ожидает от стран "Группы семи" новых пакетов санкций против России. По его словам, отдельные товары, имеющие критическое значение для российской агрессии, по-прежнему поступают в РФ даже из стран G7.

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Зеленский сообщил об этом в своем обращении 17 августа. Он отметил, что Украина координирует работу с разведками, Министерством иностранных дел и специальными службами, чтобы определить, от кого и когда ожидать новых санкционных решений.

"Некоторые вещи, которые имеют критическое значение для российской агрессии, до сих пор поставляются в Россию даже из тех стран, которые входят в "Группу семи" и точно не заинтересованы в том, чтобы Путин затягивал войну и увеличивал масштаб ударов", – заявил президент.

По его словам, украинские партнеры должны понимать, от чего зависит усиление санкционного давления. Зеленский подчеркнул, что каждый санкционный шаг должен влиять на ограничение российских военных возможностей.

Укрепление фронта

Во время совещания с военными и министром обороны отдельно обсудили ситуацию на фронте. Зеленский заявил, что Украина определила дополнительные организационные решения и необходимые средства для усиления подразделений на Славянском направлении, в Константиновке и районах Покровска.

Президент также сообщил, что согласовал первую часть кадровых назначений, которые обсуждались с Михаилом Драпатым. По его словам, уже принято пять таких решений, но будут и следующие.

Дальнобойные операции

Отдельно на совещании обсудили результаты дальних операций за первую половину августа. Зеленский отметил, что приоритеты дальних ударов до сентября уже определены.

Также президент провел беседу с Евгением Хмарой относительно дополнительного финансирования, средств и возможностей для проведения таких операций.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане дальнобойных ударов. Да. Украина продолжает выполнять план дальнобойных ударов – наши военные наносят все больше ударов по территории страны-агрессора РФ. Фактически мы добились блокирования российского юга и теперь расширяем эту стратегическую операцию.

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