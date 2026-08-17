"Нужны не косметические изменения в правилах, а действенные меры": Зеленский поручил Клименко навести порядок на дорогах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Совета национальной безопасности и обороны Игорю Клименко подготовить меры в связи с ситуацией на украинских дорогах. Поводом послужило недавнее дорожно-транспортное происшествие в Киеве, в результате которого погиб ребенок.

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Об этом он сообщил в своем вечернем видеообращении. Он заявил, что в ближайшее время по этому поводу состоится заседание СНБО.

"В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации, которая, к сожалению, сложилась на украинских дорогах. Сегодня в Киеве произошел очередной совершенно недопустимый случай, когда автомобиль на скорости столкнулся с другим и вылетел на тротуар. За рулем был человек, который уже давно должен был лишиться права быть водителем", – сказал глава государства.

В обращении президент затронул и петиции, касающиеся ситуации на дорогах, в частности от отца 12-летнего мальчика, погибшего в ДТП, Алексея Глушича. Он подчеркнул необходимость ужесточения ответственности тех, кто систематически нарушает правила на дороге и "презирает жизнь".

"Нужны не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные меры. Рассчитываю, что секретарь СНБО привлечет и парламентариев, и общественные организации, и все необходимые государственные институты, чтобы подготовить изменения. Надо беречь каждую жизнь и создавать условия, при которых жизнь действительно находится под защитой", – резюмирует президент.

Что предшествовало

В Печерском районе Киева в понедельник, 17 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей возле дворца "Украина". В результате ДТП две машины вылетели на тротуар, а одна из них снесла летнюю площадку заведения общественного питания и перевернулась. Как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, за рулем одной из машин находился Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребенка.

Внедорожник Hummer, которым управлял Островский, 24 июля 2018 года сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Автомобиль протащил ребёнка по дороге 50 метров, после чего молодой человек попытался скрыться. Подробнее о трагедии — читайте в нашем материале. В сентябре 2022 года суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе пьяный водитель BMW протаранил мотоцикл. В результате ДТП 16-летний парень, управлявший двухколесным транспортным средством, и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

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