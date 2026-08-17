В Тернопольской области сварили более 3 тонн бограча и установили рекорд. Фото и видео

В Теребовлянской громаде в Тернопольской области установили мировой рекорд по приготовлению бограча – сварили 3 тонны 140 литров этого блюда. До этого рекорд по приготовлению бограча принадлежал Закарпатью, где в 2015 году приготовили 2 тонны 850 литров.

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Об этом сообщило Суспільне Тернопіль. Для приготовления понадобились сотни килограммов мяса и овощей, в подготовке ингредиентов помогали более 20 человек.

Что известно

Инициатором установления рекорда был Андрей Балабух. По его словам, они и раньше готовили в больших количествах – 300, 400, 500 литров, однако такое количество ещё ни разу не варили. Он рассказал, что на приготовление блюда ушло сотни килограммов различного мяса и овощей – картофеля, моркови, лука, перца.

"Мы готовим такую порцию впервые и хотели установить такой рекорд. Из продуктов у нас ушло около 600 килограммов различного мяса: говядины, свинины, 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 луковиц, 100 красных перцев и различных ингредиентов, зелени. Порций будет больше семи тысяч, наверное", – рассказал инициатор установления рекорда Андрей Балабух.

Более 20 человек помогали готовить ингредиенты для бограча. По словам одной из помощниц Орыси Андриевской, они работали с обеда и всю ночь.

"Работали, можно сказать, после обеда и всю ночь, потому что нужно было переработать и приготовить очень большое количество продуктов", – рассказала Орыся.

Руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что до этого рекорд по приготовлению бограча принадлежал Закарпатью – там в 2015 году сварили 2 тонны 850 литров этого блюда. Она подчеркнула, что нынешний рекорд является мировым, поскольку никто в мире не готовил такого объема бограча. А процедура фиксации мирового рекорда такая же, как для Книги рекордов Гиннеса.

"Сегодня мы можем объявить о мировом рекорде – 3 тонны 140 литров. В Закарпатской области был установлен рекорд в Косино – 2 тонны 850 литров. Так получилось, что в мире никто не готовил бограча в таких больших объемах. Национальный реестр рекордов регистрирует и мировые рекорды, и национальные рекорды. Мировой рекорд проходит ту же процедуру, что и в "Гиннес", мы работаем в одной системе с "Гиннес", это подача заявки, затем открытие рекордного дела, сбор доказательной базы", – отметила Лана Ветрова.

Чтобы зафиксировать рекорд, в процессе приготовления бограча взвешивали и снимали на видео каждый ингредиент, ведь рецепт блюда должен быть классическим.

"Каждый ингредиент, использованный сегодня, был заснят на видео, взвешен и зафиксирован по времени. Зачем это делается? Для того, чтобы рецептура соответствовала классической. Не может быть ускоренной процедуры или ускоренного рецепта", – отметила представительница реестра.

После того как Андрею Балабуху вручили сертификат об установлении рекорда "Самый большой объем бограча", блюдом угощали присутствующих.

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