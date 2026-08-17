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В Тернопольской области сварили более 3 тонн бограча и установили рекорд. Фото и видео

Анна Якубец
Новости. Общество
3 минуты
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В Тернопольской области приготовили более трех тонн бограча
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В Теребовлянской громаде в Тернопольской области установили мировой рекорд по приготовлению бограча – сварили 3 тонны 140 литров этого блюда. До этого рекорд по приготовлению бограча принадлежал Закарпатью, где в 2015 году приготовили 2 тонны 850 литров.

Об этом сообщило Суспільне Тернопіль. Для приготовления понадобились сотни килограммов мяса и овощей, в подготовке ингредиентов помогали более 20 человек.

Что известно

Инициатором установления рекорда был Андрей Балабух. По его словам, они и раньше готовили в больших количествах – 300, 400, 500 литров, однако такое количество ещё ни разу не варили. Он рассказал, что на приготовление блюда ушло сотни килограммов различного мяса и овощей – картофеля, моркови, лука, перца.

"Мы готовим такую порцию впервые и хотели установить такой рекорд. Из продуктов у нас ушло около 600 килограммов различного мяса: говядины, свинины, 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 луковиц, 100 красных перцев и различных ингредиентов, зелени. Порций будет больше семи тысяч, наверное", – рассказал инициатор установления рекорда Андрей Балабух.

В Тернопольской области установили мировой рекорд по приготовлению бограча.
Инициатором установления рекорда был Андрей Балабух.

Более 20 человек помогали готовить ингредиенты для бограча. По словам одной из помощниц Орыси Андриевской, они работали с обеда и всю ночь.

"Работали, можно сказать, после обеда и всю ночь, потому что нужно было переработать и приготовить очень большое количество продуктов", – рассказала Орыся.

В подготовке ингредиентов помогали более 20 человек.

Руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что до этого рекорд по приготовлению бограча принадлежал Закарпатью – там в 2015 году сварили 2 тонны 850 литров этого блюда. Она подчеркнула, что нынешний рекорд является мировым, поскольку никто в мире не готовил такого объема бограча. А процедура фиксации мирового рекорда такая же, как для Книги рекордов Гиннеса.

"Сегодня мы можем объявить о мировом рекорде – 3 тонны 140 литров. В Закарпатской области был установлен рекорд в Косино – 2 тонны 850 литров. Так получилось, что в мире никто не готовил бограча в таких больших объемах. Национальный реестр рекордов регистрирует и мировые рекорды, и национальные рекорды. Мировой рекорд проходит ту же процедуру, что и в "Гиннес", мы работаем в одной системе с "Гиннес", это подача заявки, затем открытие рекордного дела, сбор доказательной базы", – отметила Лана Ветрова.

Сертификат об установлении рекорда.

Чтобы зафиксировать рекорд, в процессе приготовления бограча взвешивали и снимали на видео каждый ингредиент, ведь рецепт блюда должен быть классическим.

"Каждый ингредиент, использованный сегодня, был заснят на видео, взвешен и зафиксирован по времени. Зачем это делается? Для того, чтобы рецептура соответствовала классической. Не может быть ускоренной процедуры или ускоренного рецепта", – отметила представительница реестра.

В блюдо пошли сотни килограммов мяса и овощей.

После того как Андрею Балабуху вручили сертификат об установлении рекорда "Самый большой объем бограча", блюдом угощали присутствующих.

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