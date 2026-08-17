Пенсионерам обещают 5300 грн, а потом крадут деньги: как работает новая мошенническая схема в Украине

В социальных сетях и мессенджерах стремительно распространяются объявления о якобы выплате украинским пенсионерам новой государственной помощи в размере до 5300 гривен. Однако, если поверить авторам объявлений, можно не только не получить деньги, но и лишиться собственных средств на карте.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Эксперты ведомства предупредили, что подобные рассылки являются частью мошеннической схемы, единственная цель которой – кража денег с банковских счетов.

Как работает схема

Мошенники распространяют в украинском сегменте социальных сетей и мессенджеров предложения для пенсионеров получить от 3200 до 5300 гривен. Для привлечения жертв создают фейковые сайты и паблики, которые визуально полностью копируют символику государственных учреждений.

На этих ресурсах людям предлагают подтвердить регион проживания или пройти так называемую "идентификацию". При этом злоумышленники активно применяют психологическое давление, искусственно создавая ощущение спешки призывами вроде "срочно", "только сегодня" или "успейте получить".

В ведомстве поясняют, что при выполнении требований мошенников человек попадает на поддельный сайт, где его просят ввести личные данные или реквизиты платежных карт. Получив доступ к этим данным, киберпреступники входят в личный кабинет интернет-банкинга и полностью опустошают счета украинцев.

Как защитить себя

Проверяйте адреса сайтов: официальные ресурсы государственных органов Украины всегда имеют домен .gov.ua .

официальные ресурсы государственных органов Украины всегда имеют домен . Не переходите по ссылкам: игнорируйте подозрительные URL-адреса, присланные в мессенджерах (Telegram, Viber), соцсетях или через SMS.

игнорируйте подозрительные URL-адреса, присланные в мессенджерах (Telegram, Viber), соцсетях или через SMS. Защищайте реквизиты карт: никогда не вводите PIN-коды, CVV/CVC-коды или пароли из SMS от банка на сторонних сайтах.

никогда не вводите PIN-коды, CVV/CVC-коды или пароли из SMS от банка на сторонних сайтах. Сохраняйте спокойствие: всегда проверяйте информацию о социальных выплатах на Пенсионном портале электронных услуг или на официальной странице Департамента киберполиции НПУ.

Если вы случайно ввели банковские данные на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту через мобильное приложение банка или горячую линию и сообщите о факте мошенничества в Киберполицию Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, мошенники всё чаще маскируются под представителей Пенсионного фонда, судов, Национального банка Украины (НБУ) и других государственных учреждений, обещая выплаты, документы или требуя срочно подтвердить данные. Украинцам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять сайты через официальные источники, не сообщать CVV, пароли и SMS-коды, а также не переводить деньги на личные карты.

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