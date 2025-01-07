'Перед боем с Усиком. Это позор': промоутер Фьюри обрушился с критикой на СМИ

Промоутер Фрэнк Уоррен в очередной раз раскритиковал журналистов за нападки в сторону Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) накануне реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Глава компании Queensberry Promotions отметил, что ему было отвратительно читать, когда кто-то из представителей СМИ сравнил его клиента с бандитом.

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Об этом Уоррен написал в колонке для британского таблоида Daily Star. Представитель Фьюри восхитился своим подопечным, отметив, что тот добился невероятных высот в боксе, о которых многие представители этого вида спорта могут только мечтать. Промоутер также отметил характер боксера, который преодолел множество проблем.

"Тайсон войдет в список лучших британских супертяжей всех времен, если завтра завершит карьеру. Он победил Владимира Кличко, когда ему никто не давал шансов, и комфортно прошел других соперников. Вот почему мне больно видеть, что некоторые его любят не больше. Тайсон – это тот, кто поднялся и послужил примером. Когда я увидел, как газетный колумнист назвал его "головорезом" перед боем с Усиком, меня просто тошнило. Это был позор. Определение бандита – это "жестокое, агрессивное лицо, преступник". За пределами ринга эти определения не имеют никакого отношения к Тайсону", – возмутился Уоррен.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI веке. А с Фьюри случилась "катастрофа" после второго поражения от Александра. Кроме того, в Британии сообщили о радикальных изменениях с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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