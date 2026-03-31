"Если Европа принимает решение, то оно должно быть выполнено": Зеленский напомнил министрам ЕС о €90 млрд за счет российских активов
Президент Владимир Зеленский высказался относительно пакета финансовой поддержки для Украины на 90 млрд евро за счет российских активов. Он подчеркнул, что если Европа приняла такое решение, оно должно быть выполнено и не должно блокироваться.
Об этом Зеленский сказал, обращаясь к министрам иностранных дел Евросоюза. Он подчеркнул, что европейские решения не должны ставиться под сомнение или теряться в хаосе, ведь речь идет о силе сллва Европы и ее способности действовать.
"Если совместные решения так легко блокируются в такие критические времена, то что это говорит обо всем остальном? Мы должны укреплять доверие к Европе, а не ослаблять его. И, кстати, кроме доверия к Европе, это базовый вопрос безопасности", – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме. Киев имеет сформированный план, но из-за того, что пакет поддержки на 90 миллиардов до сих пор заблокирован, мы не можем использовать пять миллиардов, запланированных на защиту и восстановление, чтобы подготовиться – независимо от того, какой будет эта зима.
"Речь идет о жизни людей. Кстати, мы уже потеряли один месяц – март. Мы должны были начать это еще в марте, но кое-кто заблокировал эти средства. Пока блокировка продолжается, угроза сохраняется. И это происходит потому, что один человек в Европе выступает против всей Европы просто, чтобы угодить Москве. И все уже видят доказательства: это не что иное, как договоренность с Москвой", – добавил Зеленский.
Президент выразил благодарность всем странам, которые уже работают против российской нефти, которая дает стране-агрессору возможность финансировать эту войну. Без нефтяных доходов Россия не может воевать, поэтому надо и дальше блокировать все российские и связанные с ними танкеры.
"Европейское законодательство должно гарантировать, что европейские моря не финансируют эту войну. И то же касается санкций. Их нужно усиливать, и мы все еще ожидаем новый пакет санкций Европейского Союза", – подчеркнул гарант.
Что еще сказал Зеленский
"Символично, что сейчас, вспоминая Бучу, мы спрашиваем: какими будут война и угрозы завтра для Европы, для всех нас? Нельзя, чтобы враги Европы ответили на этот вопрос вместо нас или раньше нас. Это очень серьезно", – заявил он, обращаясь к министрам.
Такие программы как SAFE надо сделать действительно современными и эффективными. Европа должна производить не только то, что умеет, но и то, что действительно работает в современной войне, что испытано в современной войне. И страны, которые уже работают над совместным с Украиной производством, это понимают.
"Украина имеет этот опыт. Сейчас, когда наши экспертные команды работают на Ближнем Востоке и в регионе Залива, мы видим, что наш опыт в защите жизни и критической инфраструктуры является во многом уникальным. И я говорю это не только из гордости. Речь идет о безопасности. Опыт Украины в обороне – это реальная гарантия безопасности для Европы. Поэтому я предлагаю, чтобы мы работали вместе над модернизацией нашей обороны.
Мы начали сотрудничество с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Кувейтом, Иорданией. Также есть сигналы от Бахрейна. Они заинтересованы в нашем опыте противодействия дронам и построения эшелонированной системной обороны от современных угроз. И я уверен, что это также нужно Европе. Мы уже начали работу с некоторыми европейскими странами – спасибо нашим партнерам. И я благодарю их за своевременные действия. Но это нужно всей Европе. Я уверен в этом", – отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в программу PURL и других инициатив, которые защищают наше небо. Дроны, крылатые ракеты, баллистические угрозы со стороны РФ – все это должно получать четкий ответ. В краткосрочной перспективе нам нужно финансирование для этого, а в долгосрочной – Европа должна быть способна самостоятельно производить все типы ракет и оборонных систем. Она не должна зависеть от других и должна быть готова помогать тем, кто помогает нам.
Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз столкнулся с препятствиями в согласовании кредита для Украины объемом в 90 млрд евро, который должен на 70% покрыть ее финансовые потребности в 2026-2027 годах. Так же под вопросом остается принятие 20-го санкционного пакета против РФ.
Об этом во время рабочего визита в Украину заявила высокая представительница по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас. Она не уточнила характер "препятствий", но, очевидно, речь идет о позиции Венгрии, которая заблокировала кредит.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!