Во время войны целесообразность существования театра часто пытаются поставить под сомнение. Конечно, есть значительно более "практичные" вещи: оружие, логистика, медицина. Однако это вовсе не означает, что все остальное становится лишним.

Справжнє питання не в тому, чи взагалі потрібен театр під час війни, а в тому, яку саме функцію він на себе бере. Якщо сприймати його винятково як розвагу, його дуже легко відкласти "до кращих часів". Але варто поглянути на театр як на соціальний сервіс, і логіка змінюється.

Будь-яке суспільство в умовах війни тримається не лише на матеріальних ресурсах. Його фундамент — це здатність людей витримувати нову реальність: не замикатися в собі, не випадати з контакту одне з одним і не втрачати мову, щоб говорити про складне.

У цьому сенсі театр перестає бути просто дозвіллям. Він перетворюється на інфраструктуру спільного досвіду. Це простір, де люди не просто приходять "подивитися виставу", а синхронізуються між собою. Тут раптом стає зрозуміло, що твоя реакція не якийсь виняток, а страх, втома чи розгубленість мають спільну природу. І одне лиш це усвідомлення здатне суттєво знизити внутрішню напругу.

Історичні паралелі тут очевидні. Під час Другої світової війни театри в Лондоні не припиняли роботу навіть під час найважчих бомбардувань. Змінювалися формати, вистави переносилися, глядачі спускалися в укриття, але сам процес не зупинявся ні на мить. Справа була не стільки у "високій культурі", скільки у підтримці психологічного стану всього міста.

У Берліні тих самих років театр існував у зовсім іншій логіці — як інструмент впливу та потужної пропаганди. І це важливий контраст, який демонструє, що незалежно від політичної системи, театральна форма залишається надзвичайно дієвим механізмом роботи з масовою свідомістю. На благо чи на шкоду, залежить від системи, втім заперечувати його вплив неможливо.

А під час війни в Боснії, в обложеному Сараєво, працював Сараєвський воєнний театр. Вистави йшли в умовах, де сама їхня можливість здавалася абсурдною: постійні обстріли, відсутність нормальної сцени, мінімальні технічні можливості. Але саме в таких екстремальних обставинах стає очевидним: комфорт в театрі не ключове. Гостра потреба разом з іншими прожити те, що відбувається навколо, виявляється значно важливішою.

Якщо сформулювати простіше: театр дає мову там, де слів катастрофічно бракує. Він надає форму тому болю чи надії, які інакше просто розсипалися б на хаотичні уламки відчуттів. І, що не менш важливо, він збирає людей разом у реальному, фізичному просторі. Не в стрічці новин, не в коментарях під постом, а в одному залі, де емоція народжується "тут і зараз" і не піддається монтажу.

Це життєво необхідно в ситуації, коли звичні соціальні зв’язки руйнуються, а люди дедалі частіше опиняються сам на сам зі своїм важким досвідом.

Український контекст у цьому сенсі не є чимось унікальним, але він вкрай показовий. Наш театр уже виконує цю складну функцію. Але питання в інтитуційному усвідомленні цього факту і необхідності як такої. Бо поки театр сприйматиметься як якась "додаткова активність", він завжди залишатиметься на других ролях. Якщо ж ми побачимо в ньому елемент національної стійкості — тоді докорінно зміниться і розмова про репертуар, і про доступність, і про саму роль театру в суспільстві.

Театру не треба вигадувати жодної нової місії. Він уже робить те, що потрібно.

У час великої війни суспільство просто не може дозволити собі втратити здатність до спільного переживання. І в цьому вимірі театр існує зовсім не для того, щоб відволікти нас від біди. Він існує для того, щоб ми залишилися в контакті із реальністю та одне з одним.