Після заяви Інституту вивчення війни про мобілізацію в Росії Пєсков та Мєдвєдєв синхронно заявили. Що мобілізації не буде. У нас це багато хто протрактував, як те, "відмовляються, значить точно буде"

Аналіз інституту війни (як мінімум, відкрита його частина) базувався на двох джерелах: стогін воєнкорів і повідомленні одного з генералів, що в січні набір контрактників провалився. Відразу треба зазначити дві речі:

- за результатами 2025 року план по контрактникам був виконаний і навіть трохи перевиконаний;

- Січень - не показовий місяць. Якщо ця тенденція проводиться в лютому - квітні, це означатиме, що справді кількість смертників вичерпується.

Кремль, в цілому, готувався до такого сценарію і починаючи з жовтня-листопада 2025 року, наскільки я розумію, почав тестувати, так звану, приховану мобілізацію. Суть її проста - людина отримує повістку через Госуслуги (держпослуги) і далі або йде в армію, або держава його доганяє через блокування всього, що має електронний слід. При цьому, поки, людині пропонують отримати гроші за похід у військо. Тому скандалів не було. Якщо, справді, стане зрозуміло, що підписання контрактів провалюється, думаю, механізм прихованої мобілізації запустять по повній. Але, при цьому, прихована мобілізація не передбачає одномоментного набору кількох сотень тисяч військовослужбовців. Достатньо щомісяця добирати нестачу від тих, хто мав підписати контракт. Виходячи з данних інституту війни, в січні потрібно було добрати в районі 15-16 тисяч. Окремо варто звернути увагу на фактор виборів. Якщо, справді, допустити, що російська влада думає про мобілізацію, в неї є вікно можливостей до кінця травня (вибори в вересні і відкрита мобілізація, безумовно вплине на лояльність виборців). Або ж робити мобілізацію в листопаді.

Підсумовуючи, можна сказати, що вірогідність відкритої мобілізації низька. Більше того, синхронні заяви про шестиденний робочий тиждень і 12-годинн й робочий день від олігарха Дерипаски і керівника Роскомнадзора, говорять нам, що проблема з робочою силою стає критичною.