'Нацизм получил наказание, а не ослабление санкций': Зеленский в Буче упрекнул мировых лидеров за нерешительность в отношении России. Видео

Президент Владимир Зеленский 31 марта выступил перед участниками Бучанского саммита 2026 года в Буче Киевской области. Президент Украины раскритиковал нерешительность мировых лидеров в вопросе наказания России и подчеркнул необходимость реальных шагов для восстановления справедливости.

Выступление главы государства состоялось во время международного мероприятия, посвященного годовщине освобождения Бучи от российских оккупантов. В обращении Зеленский подробно очертил позицию Украины относительно санкций, международного права и ответственности за военные преступления, а также поблагодарил делегации, прибывшие на саммит. Он прямо заявил: "Память о Буче требует не только сочувствия – она требует решений".

Президент начал выступление с реакции на видео о преступлениях российских войск. По его словам, увиденное является не только доказательством преступлений, но и оценкой действий международного сообщества.

"Это не только зафиксированные доказательства зверства, которое совершил Путин, его армия в Украине, не только портрет и сущность сегодняшней России, не только предостережение для Европы. Это определенная оценка всему цивилизованному миру", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в видео не хватает главного – кадров справедливого наказания виновных. И это, по его словам, показывает проблему, которая остается нерешенной даже на пятый год полномасштабной войны.

"Не хватает кадров того, как военные преступники оказываются на скамье подсудимых, как каждому убийце зачитывают приговор", – подчеркнул президент.

Детали выступления

Зеленский заявил, что Россия продолжает войну, поскольку имеет два ключевых ресурса – финансирование и безнаказанность. Именно это, по его мнению, нужно разрушить.

"Россия не хочет останавливать войну, пока имеет две вещи. Первая – нефть, которая дает им средства на убийство. Вторая – безнаказанность, которая дает им сигнал: можно продолжать в том же духе", – сказал он.

Президент добавил, что мир станет возможным только после лишения России этих возможностей. Украина, по его словам, уже действует собственными средствами, однако международное сообщество должно усилить санкционное давление.

"Мир может и должен делать это через санкции. Восстановить силу права, ограничить право силы", – подчеркнул Зеленский.

Практические шаги

Президент очертил конкретные действия, которые, по его мнению, должны осуществлять страны Европы для противодействия России. Речь шла об экономических, юридических и механизмах безопасности.

"Останавливать танкеры, конфисковывать российскую нефть, останавливать российских лакеев и прислужников в мире – и в Европе они есть, – останавливать спецоперации Кремля на континенте", – заявил он.

Зеленский подчеркнул, что память о трагедии Бучи должна трансформироваться в конкретные решения. Среди них – запуск специального трибунала и создание международной компенсационной комиссии.

"Скорейший старт Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии для Украины, возвращение похищенных Россией детей", – подчеркнул президент.

Отдельно он акцентировал на невозможности избежания ответственности для виновных в преступлениях.

"Невозможность ситуации, когда покаяние заменит наказание. Неотвратимость последствий для всех российских преступников", – сказал глава государства.

Сравнение с историей

В выступлении Зеленский провел параллель между современной войной и событиями Второй мировой. Он отметил, что реакция мира сейчас отличается от той, которая была в отношении нацизма.

"Очень часто кадры из Бучи сравнивают со страшными картинами Второй мировой войны, но есть большое отличие. И сейчас оно не в пользу современных лидеров мира, потому что нацизм за свои преступления получил наказание, а не частичное ослабление санкций", – подчеркнул он.

Президент добавил, что никакие глобальные кризисы не могут быть оправданием для ослабления давления на агрессора.

Он также перечислил украинские города, которые пострадали от российской агрессии, отметив, что этот список только растет.

"Буча, Ирпень, Бородянка, Мариуполь, Ягодное, Авдеевка, Еленовка, Угледар, Часов Яр и многие другие", – сказал Зеленский.

Финал обращения

В конце выступления президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и присутствие на саммите. По его словам, участие 23 делегаций является важным сигналом единства.

"Мы очень вам благодарны за вашу поддержку, благодарны за то, что вы сегодня с украинским народом – именно здесь, где важно, где больно", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что трагедия Бучи имеет значение не только для Украины, но и для всей Европы.

"Буча – это не только преступление России, совершенное в Украине. Это трагедия, которая может произойти в любой другой европейской стране", – подчеркнул президент.

Он также выразил уверенность в возможности преодолеть скепсис в отношении международного права.

"Я уверен, мы можем и точно должны победить апатию и скепсис, который сегодня вызывает понятие международного права", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, за четыре года после деоккупации Бучи Киевской области полицейскими уже раскрыто 124 самых дерзких военных преступления, совершенных российскими оккупантами. Также сообщено о подозрении 97 злоумышленникам.

