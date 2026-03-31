'Мы все видим, кто колет'. СолоХа эмоционально высказалась о звездах, которые практикуют препараты для похудения, и вспомнила Могилевскую

Певица Тереза Балашова, которую широкая аудитория знает под сценическим псевдонимом СолоХа, летом прошлого года в третий раз стала мамой. Артистка восстановилась после родов и сейчас находится в хорошей физической форме.

В разговоре с OBOZ.UA артистка призналась, какой ценой дается этот результат, а также прокомментировала популярные нынче быстрые секреты похудения. Мы поговорили с певицей за кулисами концерта памяти народного артиста Украины Степана Гигы, который недавно состоялся в Киеве.

– Хотела вас расспросить: как вам удается так хорошо выглядеть после рождения третьего ребенка? Это генетика или ежедневная работа над собой?

– Это прежде всего очень жесткая дисциплина. Сейчас я придерживаюсь строгого режима питания: подсчитываю калории, балансирую белки, жиры и углеводы. Кроме того, тренируюсь в зале шесть раз в неделю. Вот сегодня первый день за долгий период, когда устроила себе выходной от тренировок, но уже завтра снова возвращаюсь в зал. У меня есть персональный тренер – трехкратная чемпионка мира. Моя форма – это не подарок судьбы, а ежедневный. Я не использую никаких инъекций или препаратов вроде "Оземпика" или биодобавок для резкого похудения. Считаю, что это неправильный путь.

– А вы можете определить, пользуется ли человек инъекциями для похудения?

– Да, это заметно. Если внимательно присмотреться, можно отличить резкое и неестественное похудение от постепенной трансформации.

– И много таких в шоу-бизнесе?

– Достаточно. Но я не буду называть имен – мы все их знаем, кто колет, и все видим. Это не какая-то тайна, просто не все готовы говорить об этом открыто.

– Вот, например, Наталья Могилевская. Как вы думаете, в ее случае это могли быть инъекции?

– Я не могу утверждать наверняка, но думаю, что и колола тоже. Мне кажется, что там был комплексный подход, сочетание разных методов: и гормональная терапия, и питание, и определенная физическая активность. Если посмотреть шире, раньше, когда подобные препараты не были настолько популярными и доступными, люди худели значительно медленнее. Это была долгая борьба – диеты, спорт, срывы, снова возвращение к режиму. И это было сложно.

А сейчас, как только эти средства появились на рынке и начали активно обсуждаться, мы вдруг видим массовое похудение. Больше всего меня удивляет другое: почему об этом не говорят прямо? Почему создается иллюзия, что все – исключительно благодаря правильному образу жизни? Да, есть блогеры, которые честно говорят, что рекламируют эти препараты – но это, как правило, коммерческие истории. А в большинстве случаев – тишина. Однако зачем обманывать?

– Интересно, вы не пользуетесь инъекциями из-за страха или это принципиальная позиция?

– Нет, дело точно не в страхе. Я сознательно не выбираю этот путь. Прежде всего потому, что спортсменка, имею награду как одна из самых спортивных певиц Украины по версии национальных рекордов, в частности – Книги рекордов Украины. Я убеждена, что должна быть примером. Показывать, что после рождения даже трех детей можно вернуться в форму естественным путем – через дисциплину, питание и тренировки. Не за месяц любой ценой, а постепенно, но стабильно.

– Но у вас довольно строгий режим. Это из-за склонности к набору веса или вашего стиля жизни?

– После третьей беременности я набрала примерно 8-9 килограммов. Это абсолютно нормально, но для сцены и для моего внутреннего комфорта хотела вернуть свою форму. Сейчас мой вес – 49-50 кг, и это результат системной работы.

– А как в целом прошла третья беременность?

– Очень легко, на самом деле. Без осложнений, без каких-то критических моментов. Я была активной, насколько это позволяло состояние, и психологически чувствовала себя спокойно.

– И как сейчас дети между собой? Они ладят?

– У нас прекрасная атмосфера. Дети очень любят друг друга, и это для меня самое большое счастье. У меня две дочери и третий ребенок – мальчик. И они уже сейчас формируют свою маленькую команду.

