Возвратятся не патриоты. Не надо слишком больших слов. Возвратятся те, кто себя там не нашли. Не очень способные и не очень инициативные. Или не очень молодые и не очень здоровые. То есть опять - отрицательная селекция. Война всегда забирает лучших. Погибших на фронте. Но теперь ещё и чего-то стОящих и потому СУМЕВШИХ за рубежом. Для кого получилось "не было б счастья - так несчастье помогло" и кто свой Шанс при этом не упустили. Остальные вернутся. Кого не коснутся готовящиеся налоги, ибо они всё равно не их плательщики. Это не патриотизм. Это очередное ухудшение генофонда. Как формировались в своё время народы Соединенных Штатов и Канады, Австралии и Новой Зеландии. Только наоборот. Ибо как раз подобные создавшим их сюда и не вернутся.

Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA по мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA по ссылке...