'Он уступает, но...' Экс-чемпион мира сказал, кто выиграет реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше боксеров. По словам британца, его соотечественник хоть и добился существенного прогресса в последних боях, но все еще не способен составить конкуренцию 38-летнему уроженцу Симферополя.

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Такое мнение Гроувз выразил в интервью студии Action Network, пишет портал dazn.com. Он подчеркнул, что именно Усик на сегодняшний день является лучшим боксеров в супертяжелой весовой категории, обладая невероятными навыками и опытом.

"Я должен сказать, что Александр Усик снова победит. Он лучший супертяж эпохи, он феноменален. У него есть боксерские способности, с которыми никто не может сравниться. Он уступает в размахе рук, росте и размерах, но это вообще не проблема. Он готов выйти, это будет на стадионе "Уэмбли", и это будет матч-реванш. То есть все то, с чем он уже сталкивался и прошел. Я думаю, он снова победит", – сказал Гроувз.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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