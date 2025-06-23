"Он измотан": Дюбуа пригрози Усику, что сорвет с него пояса
Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пообещал отобрать титулы у Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец самоуверенно добавил, что поединки против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) сильно измотали украинца и тот не будет готов к новой победе.
Об этом Дюбуа заявил в эфире YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions. 27-летний боксер из Лондона отметил, что усердно тренируется и готовится к повторному противостоянию с Усиком, которое станет настоящим зрелищем и порадует всех любителей спорта.
"Я думаю, что он немного измотан двумя боями с Фьюри. И бой со мной его вымотал. Все, что меня волнует – это победа. Это будет потрясающее зрелище, за котором будут следить не только в Англии, но и в Америке, и во всем мире. Сейчас я оттачиваю свои навыки. Я готов захватить весь мир, готов забрать все пояса, сорвать их с него. В первом поединке против Усика не все сложилось в мою пользу, но тот опыт сделал меня сильнее", – сказал Дюбуа.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком. Также была названа причина такого шага.
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