'Он измотан': Дюбуа пригрози Усику, что сорвет с него пояса

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пообещал отобрать титулы у Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец самоуверенно добавил, что поединки против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) сильно измотали украинца и тот не будет готов к новой победе.

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Об этом Дюбуа заявил в эфире YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions. 27-летний боксер из Лондона отметил, что усердно тренируется и готовится к повторному противостоянию с Усиком, которое станет настоящим зрелищем и порадует всех любителей спорта.

"Я думаю, что он немного измотан двумя боями с Фьюри. И бой со мной его вымотал. Все, что меня волнует – это победа. Это будет потрясающее зрелище, за котором будут следить не только в Англии, но и в Америке, и во всем мире. Сейчас я оттачиваю свои навыки. Я готов захватить весь мир, готов забрать все пояса, сорвать их с него. В первом поединке против Усика не все сложилось в мою пользу, но тот опыт сделал меня сильнее", – сказал Дюбуа.

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Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком. Также была названа причина такого шага.

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