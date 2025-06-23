'Будут лететь бомбы': Дюбуа пригрозил уничтожить Усика в реванше

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) выразил уверенность в победе над Александром Усиком (23-0, 14 КО) в реванше. Британец отметил, что готов доминировать в противостоянии с нашим соотечественником, которого он назвал топовым спортсменом.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью Sky Sports. По словам 27-летнего лондонца, он устроит настоящую бомбардировку ударам по Усику и докажет, что является новым лицом королевского дивизиона после прихода в него самого украинца, который ранее стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

"Это будет фейерверк. И будут лететь бомбы. Я вижу его как топового парня, он один из лучших в мире, но теперь я думаю, что пришло мое время. Вы знаете, я здесь молодой лев, я должен доказать, что я настоящая сила, новая сила в дивизионе, и я собираюсь победить. Это будет грандиозное событие. Оно будет глобальным, всемирным, все будут смотреть его – я не могу дождаться, это много значит для меня. Я буду делать свою работу и не позволю чему-то мне помешать", – сказал Дюбуа.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик за четыре недели до реванша с Даниелем Дюбуа решил разорвать отношения с промоутер Александром Красюком.

Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

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