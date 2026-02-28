Минуту памяти Брижит Бардо освистали на церемонии вручения кинопремии 'Сезар': в чем причина. Видео

Организаторы кинопремии "Сезар", которую называют французским аналогом "Оскара", решили почтить память легендарной актрисы Брижит Бардо во время церемонии награждения, что спровоцировало возмущение аудитории. После того, как с экрана исчез ролик со знаменитостью, в зале прозвучал громкий свист, а один из присутствующих воскликнул: "расистка".

Видео дня

Как сообщает The Guardian, причиной такой реакции стали политические взгляды артистки, а также ряд ее нетолерантных высказываний в прошлом. Соответствующий ролик распространили на просторах социальной сети TikTok.

В 1950-х и 1960-х годах Брижит Бардо имела славу "секс-символа" и была кумиром для многих людей, однако после завершения актерской карьеры ее репутация несколько испортилась. Знаменитость была сторонницей ультраправых взглядов, для которых часто характерны радикальный национализм и ксенофобия, поэтому сталкивалась с критикой общественности.

Отдельное возмущение вызвала книга артистки 2003 года "Плач в тишине", которая была направлена против ЛГБТ-сообщества и так называемой "исламизации французского общества". Суды Франции неоднократно накладывали на Бардо штрафы за расистские и гомофобные комментарии.

Напомним, что жизнь актрисы оборвалась 28 декабря 2025-го в возрасте 91 года. Звезда долгое время боролась с онкологическим заболеванием и перенесла две сложные операции, но все же выздороветь не смогла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, что Брижит Бардо сказала своему мужу за секунды до смерти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!