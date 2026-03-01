'Он не смог избежать наших возможностей': Трамп сообщил о ликвидации аятоллы Хаменеи

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тот не смог избежать американских разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания, заявил политик.

Хаменеи был убит в тесной координации с Израилем, отметил Трамп. "Хаменеи, один из самых жестоких людей в истории, мертв", – написал он в Truth Social, добавив, что аятолла и другие лидеры, которые были ликвидированы вместе с ним, "не могли ничего поделать".

Американский лидер отметил, что смерть аятоллы – это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех американцев и людей из многих стран мира, которых "Хаменеи и его банда кровожадных бандитов убили или покалечили".

Трамп добавил, что для иранского народа это является возможностью вернуть свою страну. По его словам, многие члены Корпуса стражей исламской революции, военных и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут иммунитета.

"Как я сказал вчера вечером: "Сейчас они могут получить иммунитет, а позже их ждет только смерть!" Надеемся, что КСИР и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и будут работать вместе, чтобы вернуть стране величие, которого она заслуживает. Этот процесс должен вскоре начаться, поскольку не только Хаменеи погиб, но и страна за один день была в значительной степени разрушена и даже уничтожена", – отметил Трамп.

Президент США сообщил, что интенсивные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение недели или "столько, сколько будет необходимо для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, бесспорно, во всем мире!".

Как писал OBOZ.UA, израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

Смерть иранского диктатора начали праздновать как в Тегеране, так и в Тель-Авиве.

