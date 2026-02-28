'Иранский режим сам выбрал быть сообщником Путина': Зеленский озвучил позицию Украины относительно событий на Ближнем Востоке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию страны относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

Он также подчеркнул важность безопасности в регионе и роль США в сдерживании агрессии. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Иран предоставлял России не только дроны, но и другое оружие, которое применяли против украинских городов, людей и энергетической инфраструктуры – в общем более 57 тысяч ударов.

Президент отметил, что другие народы также пострадали от действий иранского режима, и важно дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима и обеспечить безопасность всем пострадавшим.

"Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть сообщником для Путина и снабжал его "шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" – против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины хорошо известна и остается неизменной: сохранять жизни людей и не допустить эскалации конфликта.

Он отметил решимость США и призвал международных партнеров продолжать поддержку Украины.

"Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники ослабевают", – сказал он.

Президент также рассказал о подготовке трехстороннего формата переговоров и отметил, что Украина продолжает координацию с международными партнерами для обеспечения стабильности в регионе.

"Сегодня много международной работы. Уже был на докладе Рустем Умеров после встреч на этой неделе с представителями Президента Трампа. Обсудили основные итоги встреч в Женеве, в основном по экономическим вопросам и восстановлению. Мы продолжаем подготовку трехстороннего формата, когда бы это ни было", – сказал он.

Кроме того, в Киеве Зеленский встретился с представителями нового правительства Нидерландов, которые подтвердили готовность поддерживать Украину в сфере безопасности и ПВО. Сотрудничество с Нидерландами продолжается как в рамках международных программ, так и на двустороннем уровне.

Президент также очертил приоритеты Украины в сфере безопасности и дипломатии. Главной задачей остается защита жизни граждан, поддержка союзников и укрепление международной коалиции против террористических режимов и агрессоров. Украина готова помогать народам региона достичь большей стабильности и безопасности.

"Приоритет – это ПВО. Нидерланды много делают и в рамках программы PURL, и на двусторонней основе. Мы будем продолжать такое сотрудничество. На всех уровнях с Нидерландами, со всеми нашими партнерами в Европе, со всеми партнерами в свободном мире мы будем и дальше строить отношения, которые добавляют защиты жизни", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение приняли после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

