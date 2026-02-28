Как сообщает Sky News, украинские семьи, которым отказали в предоставлении убежища в Великобритании, получают оттуда рекомендации переехать в "безопасные районы", а в отдельных случаях - ещё и советы этих голсуорсов использовать шумоподавляющие наушники для детей, чтобы уменьшить последствия панических атак из-за взрывов.

Видео дня

То есть сначала провокатор Джонсон (который что-то наобещал, а потом быстро оказался не при власти) фактически сделал всё, чтобы война продолжалась как можно дольше, а теперь в UK советуют украинцам затыкать уши, чтоб не слышать взрывов.

Нельзя доверять стране (где спасённые Черчиллем в своё время тут же выбрали Эттли), у которой за четыре года нашей войны – четыре премьера из противоположных партий, но которая любит при этом, старая шлюха, заключать исторические соглашения на сто лет.

Помощи же от "Велико" – чуть больше, чем от почти безлюдной полузаполярной Норвегии, ВВП которой меньше "юкэйского" в 7-8 раз.

Так что браво, Британия.

"Брутально бридка, брудно брехлива" – бррр…