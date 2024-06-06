УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
999
'Мы и так знали. Мастер': российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

Российский тренер по боксу Геннадий Машьянов назвал справедливой победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою 18 мая. Наставник представителя полутяжелого веса Дмитрия Бивола (23-0, 12 КО) отметил, что украинский боксер проявил больше желания выиграть.

Об этом Машьянов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Российский специалист подчеркнул, что Усик подтвердил свой высокий класс, а также сумел переломить ход поединка, который поначалу складывался в пользу Цыганского короля.

"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри
"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

"Я рад, доволен, что Усик выиграл. Мы и так знали, что Саша – боксер высокого уровня, мастер. Но он еще и показал характер, желание выиграть конкретно в этом бою. У него что-то сперва не складывалось, но вот это желание мне очень импонировало", – сказал Машьянов.

"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый трудный момент боя 18 мая.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри
"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри
"Мы и так знали. Мастер": российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!