'Мы и так знали. Мастер': российский тренер восхитился победой Усика над Фьюри

Российский тренер по боксу Геннадий Машьянов назвал справедливой победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою 18 мая. Наставник представителя полутяжелого веса Дмитрия Бивола (23-0, 12 КО) отметил, что украинский боксер проявил больше желания выиграть.

Об этом Машьянов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Российский специалист подчеркнул, что Усик подтвердил свой высокий класс, а также сумел переломить ход поединка, который поначалу складывался в пользу Цыганского короля.

"Я рад, доволен, что Усик выиграл. Мы и так знали, что Саша – боксер высокого уровня, мастер. Но он еще и показал характер, желание выиграть конкретно в этом бою. У него что-то сперва не складывалось, но вот это желание мне очень импонировало", – сказал Машьянов.

До этого Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый трудный момент боя 18 мая.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Также были названы гонорары реванша боксеров.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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