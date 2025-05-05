'Меня это не касается': Джошуа отказался обсуждать реванш Усика и Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) не стал делать прогноз на поединок между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Британец отметил, что его не интересует противостояние его соотечественника и украинца, так как он не имеет к этому никакого отношения.

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Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу Box Nation. 35-летний супертяж из Уотфорда также подчеркнул, что не рассчитывает на проведение боя с победителем реванша Усик – Дюбуа, а главным претендентом на это считает новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

"Я не хочу обсуждать реванш Усика и Дюбуа! Пусть они выясняют между собой отношения, меня это не касается. Я не спорю, что их второй бой наверняка будет классным. Но я к этому не имею никакого отношения. Я хочу уделять внимание лишь тому, до чего мне есть дело. Если честно, Джозеф Паркер больше заслуживает подраться с победителем реванша между Усиком и Дюбуа, чем я", – сказал Джошуа.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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