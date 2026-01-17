Отключения света затронут каждого: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 18 января
В Украине отключения электроснабжения в воскресенье, 18 января, будут применяться во всех областях. Речь идет как о графиках почасовых отключений для бытовых потребителей, так и о графиках ограничения мощности для промышленных потребителей.
Предупреждение об этом опубликовано в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". Причина введения этих мер – последствия российских ракетно-дронных атак на наши энергообъекты.
Пресс-служба предупредила, что графики, составленные операторами систем распределения (облэнерго), могут обновляться в зависимости от ситуации. Если противник осуществит новые обстрелы, возможны аварийные отключения.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к гражданам энергетики.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:
– Новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес существенно снизить энергопотребление и выключить наружную рекламу, вывески, подсветки и экраны. Также он назвал нынешнюю зиму самой тяжелой за все время российской агрессии.
– Президент Владимир Зеленский 16 января сообщал, что из-за российских атак страна столкнулась с беспрецедентными вызовами – в энергосистеме образовался дефицит объемом 7 ГВт, то есть около 33% потребностей.
– Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.
