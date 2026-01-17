Так делают в Норвегии: универсальные советы, как согреться зимой

Жители Норвегии, вероятно, лучше всех европейцев знают, что такое настоящие морозы и как с ними бороться. Поэтому к их опыту точно стоит прислушаться, когда на улице -10 и падает снег.

Десятку ключевых советов собрало норвежское издание A frog in the fjord. Чтобы не мерзнуть до самой весны, пересмотрите свой гардероб и добавьте привычки, которые помогают жителям далекого севера прекрасно чувствовать себя в холода.

Выбирайте правильные ткани

На зиму забудьте о хлопке и синтетике. Хлопок впитывает влагу (пот или осадки) и мгновенно охлаждает тело. Синтетика \плохо дышит и быстро накапливает неприятные запахи. Лучший выбор в холодную зиму – это шерсть, особенно мериносовая. Несколько слоев шерстяных вещей создают между собой воздушные карманы, которые удерживают тепло, и позволяют влаге выходить наружу. Выбирайте термобелье из 100% шерсти: чем больше в составе примесей, тем меньше оно будет греть.

Одевайтесь слоями

Вас греет не сама одежда, а нагретый телом воздух между ее слоями. Поэтому лучше надевайте не одну толстую, а несколько более тонких вещей друг на друга. Оптимальная схема: тонкая шерстяная рубашка на тело, флис или легкий пуховик сверху, а финальным слоем – ветрозащитная куртка (например, Gore-Tex). Это позволит удерживать тепло внутри и защитит от пронизывающего ветра.

Избегайте перегрева и пота

Это звучит парадоксально, но зимой нельзя одеваться слишком тепло. Если вы вспотеете, одежда станет влажной, и вы замерзнете значительно быстрее. Одевайтесь в соответствии с активностью. Если собираетесь сидеть на стадионе или возле проруби на реке, утепляйтесь максимально. Если катаетесь на лыжах или коньках, подберите более легкий комплект, но возьмите запасной свитер в рюкзак. И всегда, когда начнете чувствовать, что вам становится жарко, снимайте один слой одежды до того как вспотеете.

Грейте все тело, а не только голову

Миф о том, что 80% тепла выходит через голову, давно опровергнут. Тело теряет тепло пропорционально площади открытых участков кожи. Поэтому шапка очень важна, но она не спасет, если вы ниже головы одеты слишком легко или имейте много открытого тела. Кстати, особое внимание стоит уделить ногам.

Как держать ноги в тепле

Если у вас мерзнут ноги, полностью согреться получится вряд ли. Поэтому норвежцы придерживаются трех правил теплых ног:

изоляция от земли – у обуви должна быть очень толстая подошва или нужно положить внутрь специальные стельки (с алюминиевым низом и шерстяным верхом), это поможет отсечь холод от земли;

– у обуви должна быть очень толстая подошва или нужно положить внутрь специальные стельки (с алюминиевым низом и шерстяным верхом), это поможет отсечь холод от земли; шерстяные носки – лучше иметь одну или две пары тонких шерстяных носков, чем одну толстую хлопковую;

– лучше иметь одну или две пары тонких шерстяных носков, чем одну толстую хлопковую; пространство – обувь ни в коем случае не должна быть тесной; если вы не можете шевелить пальцами, кровообращение замедляется и при этом не остается воздушной прослойки для сохранения тепла; хороший выход – покупать зимнюю обувь на размер больше.

Никаких диет в холода

Зима – не время для ограничения калорий. Организму нужна энергия для обогрева и противостояния простудам. Лучше добавьте в рацион полезные жиры: рыбу, орехи, оливки и авокадо. Также избегайте алкоголя. Он дает обманчивое ощущение тепла, расширяя сосуды на коже, но на самом деле снижает общую температуру тела.

Сауна раз в неделю

Не зря жители северных стран – мировые чемпионы по посещению саун. Это помогает прогреться "до костей". Лучший эффект дает контраст: несколько минут в жаре, а затем быстрый холодный душ или обтирание снегом. Такой перепад температур разгоняет кровь, снимает стресс и помогает организму очищаться через пот, что зимой естественным путем происходит редко.

Физическая активность на улице

Хотя норвежцы живут в холодном климате, большую часть зимы они проводят на свежем воздухе. Потому что это помогает адаптироваться к холоду и укрепить иммунитет. Бегать на свежем воздухе можно даже при -10°C, а зимние виды спорта вроде лыж – это отличный способ согреться. Любая активность разгоняет метаболизм, что заставляет тело выделять больше внутреннего тепла. К тому же это помогает получить хоть немного витамина D от солнечного света и уберечься от зимней подавленности из-за постоянной темноты.

Тепло в доме

Ваш дом должен быть крепостью, куда не проникает холод. Проверьте изоляцию окон, чтобы убрать сквозняки. Если вам холодно укладываться в постель, за 30 минут до сна положите туда грелку (даже просто пластиковую бутылку с горячей водой). Не экономьте на качественных одеялах с натуральными наполнителями. Также не забывайте проветривать помещение каждое утро, чтобы обновить воздух.

Ловите солнце

Кроме физического тепла, важно поддерживать ментальное здоровье. В северных странах самая большая проблема – не мороз, а темнота. Поэтому, как только вы видите на улице солнечный свет, выходите хотя бы на несколько минут, чтобы побыть под его лучами. Это критически важно для сохранения эмоциональной стабильности зимой.

