Чем договариваться с каждой из почти трёх десятков НЕБЛАГОДАРНЫХ хитровыхитренных разнообразных Венгрий, зажравшихся под нашей защитой и нагло выдвигающих Украине требование долговременного именно неполноценного членства в ЕС до выполнения всех прихотей каждой из них (как же это напоминает так называемое "несоответствие стандартам" их трусливого НАТО!), –

проще и дешевле договориться обо всём лично с Трампом, а он уже отдаст приказ Европе: принять, кормить и беречь Украину за то, что она вас, сволочей мерзких, собой защищает со всеми вашими фермерами-гуермерами (экономя так людей и деньги Соединённым Штатам!)…