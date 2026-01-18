Последствия могут быть катастрофическими: Сибига призвал МАГАТЭ заставить РФ отказаться от планов атаковать подстанции украинских АЭС

Украина поделилась с партнерами данными разведки о планах российского агрессора ударить по подстанциям, питающим атомные электростанции. Нужно "сделать четкие предупреждения" и заставить Москву отказаться от опасного замысла.

Видео дня

Об этой ситуации высказался в X (Twitter) министр иностранных дел Андрей Сибига. В заметке, опубликованной 17 января, он обратил внимание на опасность, которая угрожает не только Украине.

"Согласно нашим разведывательным данным, Россия планирует опасные удары по подстанциям, питающим украинские АЭС. Москва не знает границ в своей геноцидной цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы", – написал Сибига.

Соответствующую информацию, а также предупреждение о "потенциально катастрофических последствиях" Киев передал своим партнерам.

"Пришло время для мира – включая МАГАТЭ и основные мировые державы, которые ценят ядерную безопасность, – высказаться и сделать четкие предупреждения Москве, заставив ее отказаться от таких безрассудных планов", – призвал глава украинской дипломатии.

Что предшествовало

Вечером 17 января Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало предупреждение: РФ готовит сценарии атак на ключевые элементы энергосистемы Украины, которые обеспечивают стабильную работу атомных электростанций. Речь идет не о самих АЭС, а о подстанциях передачи электроэнергии, вывод из строя которых может привести к масштабным блэкаутам. Цель таких действий – давление на Киев и партнеров Украины.

По состоянию на середину января 2025 года оккупанты провели разведку по меньшей мере 10 объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях страны.

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад начальника ГУР МО Олега Иващенко. Глава государства указал на то, что Кремль вообще не демонстрирует настроенности на мир.

"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", – предупредил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, на оккупированной Запорожской АЭС российские захватчики разместили военную технику прямо возле ядерных реакторов, что создает серьезную угрозу. Видео с БпЛА-разведчика показывает скопление техники на территории станции, что нарушает нормы международного гуманитарного права.

