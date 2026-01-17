Деструктивные геополитические культы

Короткий период праздничной спячки истек. Первые дни после новогодних каникул в России обозначились появлением, как официальных, так и неофициальных заявлений, которые касаются настроек внешней политики России. Появились определенные вводные, позволяющие оценить внутренние намерения Путина и его окружения.

Для изложения "важных внешнеполитических мыслей" президент Путин выбрал встречу с послами 34 иностранных государств, которые одновременно вручали ему верительные грамоты. С точки зрения коммуникации подобный протокольные мероприятия – не очень хорошее место для изложения доктринальных положений, ведь присутствующая целевая аудитория очень ограничена, это только часть дипкорпуса, да и то созвана по нужде.

Уже ощущается некое раскольническое намерение, которое наметилось в тексте путинского выступления.

Кремлевский вождь оказался не столь оригинальным, и повторил набор фактически довоенных идей, касательно регионального устройства архитектуры безопасности в Европе. Она по его мнению должна строиться с учетом российских ультиматумов, хотя в войне против Киева достижения намеченных целей не произошло.

Путин декларирует желание иметь "добрососедские отношения" с ЕС, и увязывает их к процессам мирного урегулирования по Украине. Данный аспект можно трактовать как подспудный призыв к европейским столицам прекратить военную поддержку Киева и отменить санкции против страны-агрессора. Путинцы извлекли из запылившихся папок декабрьские предложения 2021 года, и даже материалы проекта договора о на европейской безопасности 2008 года.

Как можно вообще брать их в расчет и воспринимать серьезно после четырех лет кровопролития и террора против независимой европейской страны? Москва надеется, что ей все сойдет с рук. Тешит себя надеждами о короткой памяти у международного сообщества и способности усыпить внимание мира токсичной пропагандой.

Более того, Путин по-детски верит, что способен запустить исторический реверс и достичь своих двух геостратегических целей: заставить НАТО отказаться от волн расширения и вернуться к параметрам до 1999 года, а также силой реанимировать неоСССР.

Если на языке у Путина задумка отбрасывание НАТО на запад, то на языке у его медиа-рупора Соловьева – план реставрации российской зоны влияния путем распространения "СВО" на территории стран Южного Кавказа и Северной Азии. Соловьев теперь примерил на себя тогу Жириновского и артикулирует экспансионистские угрозы странам-соседям.

Его призыв не терпеть антироссийскую власть где-либо в географическом окружении показывает готовность Кремля воевать не только против Украины, но и в Армении, Казахстане, Узбекистане, и так далее.

Нельзя игнорировать соловьевские угрозы и запугивания, ведь ранее такая же риторика велась против Украины, и она переросла в крупнейший конфликт в Европе после Второй Мировой войны.

РФ при Путине – неоимперский каток, который не делает послаблений и исключений, пока сам не развалится на части.

Геополитический культ мачизма, которому следуют Путин и Соловьев на своих уровнях вертикали, представляет собой безапелляционную угрозу безопасности всему существующему порядку. Он отвергает саму возможность мирного сосуществования, опираясь на постулат подавления оппонентов. Без нейтрализации данного культа покой для человечества останется иллюзорной мечтой.