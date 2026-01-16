Украинская нация упорно не хочет умирать. Создается впечатление, что ОНИ уже не знают, что с нами делать. Нас пытаются убить россияне, нас пытается поломать через колено американская администрация Трампа, нас пытается хоть как-то продать собственная власть. А украинцы бьются в окопах, украинцы не продаются, украинцы откровенно смеются над американскими дельцами без должностей и ответственности, которые прикидываются миротворцами. Какие-то абсолютно хаотичные заявления в разных властных кабинетах сигнализируют нам, что нас возможно бы всех и продали, но невозможно продать то, что не продается. Украинская нация тупо стала поперек горла всему миру. Никто не знает, что с нами делать. Все бы и рады были уже договориться с Путиным на условиях Путина, но мы не собираемся капитулировать, держим оружие, и держим строй.

Далее текст на языке оригинала.

В холодному повітрі на різних континентах повислі питання. Чому ми не виходимо з піднятими руками? Чому не складаємо зброю і продовжуємо опір? Чому не посипаємо голови попілом? Чому не копаємо собі помиральні ями? Чому не погоджуємось віддати усе, що маємо? Чому не обожнюємо владу і не хочемо собі царя?

Дуже не зручна нація. Без жартів, на нашому місці вже зламався би будь-хто, адже ніхто у світі не готовий до сучасної високотехнологічної війни проти низки ядерних країни, що усі разом чотири роки намагаються розчавити одну-єдину без ядерну країну. Вже і істеричного Трампа підключили з його торговцями повітрям. Сусіди, усілякі там Орбани/Фіцо, бʼють нам у спину. Божевільні гроші вкладаються у пропаганду. І такі самі божевільні гроші крадуться з українського бюджету. А українці вперто не хочуть бути рабами. Навідріз. Ні під яким соусом. Ніякими обіцянками. Ніяким тиском і погрозами. Звісно, що ще є у нас малороси, які готові падати на коліна перед московськими вбивцями, але вони вже в країні не вирішують.

Нарешті ви зробили це. Століття поневолення, голодомори, масові страти, репресії, позбавлення власної мови і культури, депортації, катування і приниження дали нам імунітет і жагу до виживання. Ми більше не віримо гарантіям безпеки, ми не віримо, що все минеться, ми не віримо, що за нас хтось заступиться. Ми віримо лише в зброю у власних руках. Озброєна і згуртована українська нація – єдина гарантія нашої безпеки і виживання, єдина гарантія існування України та українців. Дайте нам зброю і відійдіть, ми самі порвемо будь-якого ворога.

Світ все більше не вправі вчити нас життю, вся їх філософія та ідеологія, всі їх принципи та цінності – ми побачили чого вони насправді варті. Вони нічого не варті. Америка, що прагнула бути лідером і взірцем свободи і права впала на коліна перед диктатурами, і продала всі свої цінності з молотка, а Уіткофф та Кушнер бігають оформлювати продаж американської совісті та гідності.

В світі немає більше не те що міжнародного права, а навіть сталих правил. Всі цінності нахиляють на догоду "гарним угодам". Гроші, влада та марнославство стали новими глобальними цінностями.

Тож, в перший чверті ХХІ століття, ми маємо згуртовану групу диктатур, що вже диктують свої умови всьому світу, і маємо колишній табір демократій, де все більше членів цього альянсу відмовилась від сталих принципів на догоду новим глобальним цінностям.

В той час, як деякі політики кажуть "Ми ближче до миру ніж будь-коли!", я кажу "Ми ближче до глобальної технологічної війни ніж будь-коли". Власно, вона вже триває, і ми найдосвідченіші в цьому. І останнє, ви ніколи не нагодуєте упирів віддаючи їм більше крові. Від цього в них збільшується апетит і амбіції. Шанс на порятунок є, треба відкинути ілюзії і дивитись правді в очі через приціли нашої зброї.