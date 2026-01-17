О чем предупреждает молодой месяц, который появится на небе 18 января

18 января 2026 года в 21:53 по Киеву на небе появится новолуние в знаке Козерога. Астрологи называют его переходным и советуют воспринимать этот период не как толчок к активным действиям, а как возможность остановиться, восстановить силы и прислушаться к себе.

Как сообщают Vogue, зимняя атмосфера способствует спокойствию и самоанализу. В это время может ощущаться повышенная усталость, желание больше спать и меньше взаимодействовать с внешним миром. Астролог Йеттеке фон Лексмонд советует не сопротивляться этим ощущениям и позволить себе отдых, не принуждая себя к активности.

Энергия Козерога ассоциируется с ответственностью, дисциплиной и выдержкой, однако в избытке она может приводить к внутреннему напряжению и самокритике. По словам фон Лексмонд, в предыдущие недели многие могли чувствовать, что чрезмерные требования к себе только мешают. Именно поэтому новолуние в Козероге акцентирует внимание на необходимости покоя и снятия напряжения.

В то же время постепенный переход к энергии Водолея открывает новый вектор – легкость, свободу и желание идти собственным путем. Водолей поощряет не плыть по течению, а искать индивидуальные решения и новые подходы, оставаясь честными перед собой.

Астрологи отмечают: это новолуние не способствует резким изменениям или важным решениям. Это скорее время для осторожного "посева" – осмысления того, что в жизни является стабильным и что стоит сохранить на будущее. Период подходит для переоценки привычек, границ и ответственности, без давления и спешки.

Йеттеке фон Лексмонд подчеркивает, что новолуние в Козероге не дает готовых ответов, но создает пространство для внутреннего обновления. В тишине и покое могут зарождаться идеи, которые впоследствии, в более благоприятный момент, приобретут четкие формы.

