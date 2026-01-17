УкраїнськаУКР
10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле.

Дарья Дурова
Расследование
3 минуты
2,0 т.
Дарья Дурова
Расследование
3 минуты

В апреле 2025 года житель города Балаклея Харьковской области выбросил недокуренную сигарету в сухую траву. Из-за этого поднялся масштабный пожар и сгорело почти 350 гектаров леса – теперь мужчине грозит от пяти до десяти лет за решеткой.

В Офисе генерального прокурора и в ГУ Нацполиции Харьковщины сообщили, что фигурант уже получил официальное подозрение. По состоянию на 17 января вопрос об избрании ему меры пресечения решался.

10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото
10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото

Подробности инцидента

Лесной пожар, который уничтожил 20,5 гектара дикорастущих растений и около 349 гектаров лесного массива природно-заповедного фонда Изюмщины, произошел из-за недосмотра.

10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото
10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото

Следствие установило, что 46-летний гражданин 19 апреля 2025 года ловил рыбу на озере Рудоватое на территории ландшафтного заказника местного значения "Крейдянская лесная дача". Примерно в 11:30 мужчина бросил тлеющий окурок в сухую траву.

Пожар распространился быстро, дошел до лесных массивов Балаклейского лесничества Изюмского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис". Пламя уничтожило сухую дикорастущую растительность и повредило деревья, в частности сосну обыкновенную.

10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото
10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото

Пожар ликвидировали почти пять суток. Сумму материального ущерба, нанесенного государству, оценили в более чем 30 миллионов гривен.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 245 УКУ (уничтожение лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото

"Полиция призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на территориях природно-заповедного фонда. Неосторожность может иметь тяжелые и необратимые последствия", – обратились правоохранители к украинцам.

10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото
10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото

