10 лет тюрьмы за выброшенный окурок: жителю Харьковщины объявили подозрение в резонансном деле. Фото

В апреле 2025 года житель города Балаклея Харьковской области выбросил недокуренную сигарету в сухую траву. Из-за этого поднялся масштабный пожар и сгорело почти 350 гектаров леса – теперь мужчине грозит от пяти до десяти лет за решеткой.

В Офисе генерального прокурора и в ГУ Нацполиции Харьковщины сообщили, что фигурант уже получил официальное подозрение. По состоянию на 17 января вопрос об избрании ему меры пресечения решался.

Подробности инцидента

Лесной пожар, который уничтожил 20,5 гектара дикорастущих растений и около 349 гектаров лесного массива природно-заповедного фонда Изюмщины, произошел из-за недосмотра.

Следствие установило, что 46-летний гражданин 19 апреля 2025 года ловил рыбу на озере Рудоватое на территории ландшафтного заказника местного значения "Крейдянская лесная дача". Примерно в 11:30 мужчина бросил тлеющий окурок в сухую траву.

Пожар распространился быстро, дошел до лесных массивов Балаклейского лесничества Изюмского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис". Пламя уничтожило сухую дикорастущую растительность и повредило деревья, в частности сосну обыкновенную.

Пожар ликвидировали почти пять суток. Сумму материального ущерба, нанесенного государству, оценили в более чем 30 миллионов гривен.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 245 УКУ (уничтожение лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Полиция призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на территориях природно-заповедного фонда. Неосторожность может иметь тяжелые и необратимые последствия", – обратились правоохранители к украинцам.

